Трамп пообіцяв захистити Польщу і країни Балтії у разі ескалації з боку Росії

Президент США Дональд Трамп висловив готовність надати захист Польщі, а також країнам Балтії, якщо Росія продовжить ескалацію у регіоні.

Про це він заявив журналістам перед вильотом на гелікоптері з Білого дому, передає Укрінформ.

На запитання, чи допоможе він захистити Польщу й країни Балтії від Росії, Трамп відповів: "Так, я зробив би це".

Його заява пролунала на тлі занепокоєнь щодо намірів адміністрації Трампа припинити програми допомоги у сфері європейської безпеки й зокрема - в регіоні Балтії.

Раніше президент США заявив, що йому "не подобаються" інциденти з російськими літаками в Балтійському морі, і він очікує подробиць від розвідувальних служб.

Що передувало