​Трамп пообіцяв захистити Польщу і країни Балтії у разі ескалації з боку Росії

Трамп пообіцяв захистити Польщу і країни Балтії у разі ескалації з боку Росії

​Трамп пообіцяв захистити Польщу і країни Балтії у разі ескалації з боку Росії
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп висловив готовність надати захист Польщі, а також країнам Балтії, якщо Росія продовжить ескалацію у регіоні.

Про це він заявив журналістам перед вильотом на гелікоптері з Білого дому, передає Укрінформ

На запитання, чи допоможе він захистити Польщу й країни Балтії від Росії, Трамп відповів: "Так, я зробив би це".

Його заява пролунала на тлі занепокоєнь щодо намірів адміністрації Трампа припинити програми допомоги у сфері європейської безпеки й зокрема - в регіоні Балтії.

Раніше президент США заявив, що йому "не подобаються" інциденти з російськими літаками в Балтійському морі, і він очікує подробиць від розвідувальних служб.

Що передувало

  • Вранці 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу перетнули повітряний простір Естонії в районі острова Вайндлоо. Того ж дня прикордонна служба Польщі заявила, що два російські винищувачі порушили зону безпеки нафтогазової платформи Petrobaltic у Балтійському морі, пролетівши над нею.
  • На провокацію відреагували, зокрема, президентка Єврокомісії, а Естонія запросила консультації з НАТО за статтею 4 статуту Альянсу.
