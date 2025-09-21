​Трамп пообіцяв захистити Польщу і країни Балтії у разі ескалації з боку Росії

Президент США Дональд Трамп висловив готовність надати захист Польщі, а також країнам Балтії, якщо Росія продовжить ескалацію у регіоні.
Про це він заявив журналістам перед вильотом на гелікоптері з Білого дому, передає Укрінформ.
На запитання, чи допоможе він захистити Польщу й країни Балтії від Росії, Трамп відповів: "Так, я зробив би це".
Його заява пролунала на тлі занепокоєнь щодо намірів адміністрації Трампа припинити програми допомоги у сфері європейської безпеки й зокрема - в регіоні Балтії.
Раніше президент США заявив, що йому "не подобаються" інциденти з російськими літаками в Балтійському морі, і він очікує подробиць від розвідувальних служб.
Що передувало
- Вранці 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу перетнули повітряний простір Естонії в районі острова Вайндлоо. Того ж дня прикордонна служба Польщі заявила, що два російські винищувачі порушили зону безпеки нафтогазової платформи Petrobaltic у Балтійському морі, пролетівши над нею.
- На провокацію відреагували, зокрема, президентка Єврокомісії, а Естонія запросила консультації з НАТО за статтею 4 статуту Альянсу.