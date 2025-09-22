Україна відкриє чотири нові посольства в Латинській Америці, - Сибіга

Україна незабаром відкриє чотири нові посольства в Латинській Америці - у Домініканській Республіці, Панамі, Уругваї та Еквадорі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга за результатами участі у Діалозі високого рівня між Радою Міністрів Асоціації Карибських держав та державами-спостерігачами АКД у Нью-Йорку.

Сибіга розповів про прагнення України розширювати співпрацю в регіоні Латинської Америки та Карибського басейну. Він виступив з ініціативою провести перший саміт Україна-Карибські держави для розвитку співпраці.

Голова МЗС запевнив у зацікавленості України в участі в подальших заходах Асоціації Карибських Держав на всіх рівнях.

Він також заявив про готовність України ділитися з країнами Карибського басейну "унікальним досвідом стійкості, набутим під час війни", зокрема - в оборонній та технологічній сферах. Міністр підкреслив, що Україна володіє унікальними безпілотними технологіями, зокрема морськими та підводними дронами, які можуть використовуватися як в оборонних, так і в цивільних цілях, зокрема в сільському господарстві, патрулюванні та інших сферах.