Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
ГоловнаСвіт

Україна відкриє чотири нові посольства в Латинській Америці, - Сибіга

Дипвідомства відкриють у Домініканській Республіці, Панамі, Уругваї та Еквадорі.

Україна відкриє чотири нові посольства в Латинській Америці, - Сибіга
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Україна незабаром відкриє чотири нові посольства в Латинській Америці - у Домініканській Республіці, Панамі, Уругваї та Еквадорі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга за результатами участі у Діалозі високого рівня між Радою Міністрів Асоціації Карибських держав та державами-спостерігачами АКД у Нью-Йорку.

Сибіга розповів про прагнення України розширювати співпрацю в регіоні Латинської Америки та Карибського басейну. Він виступив з ініціативою провести перший саміт Україна-Карибські держави для розвитку співпраці. 

Голова МЗС запевнив у зацікавленості України в участі в подальших заходах Асоціації Карибських Держав на всіх рівнях.

Він також заявив про готовність України ділитися з країнами Карибського басейну "унікальним досвідом стійкості, набутим під час війни", зокрема - в оборонній та технологічній сферах. Міністр підкреслив, що Україна володіє унікальними безпілотними технологіями, зокрема морськими та підводними дронами, які можуть використовуватися як в оборонних, так і в цивільних цілях, зокрема в сільському господарстві, патрулюванні та інших сферах. 
