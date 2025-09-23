Reuters: США можуть вже цього тижня запровадити санкції проти всього Міжнародного кримінального суду

Раніше Вашингтон вводив персональні санкції проти суддів та прокурорів, тепер же під приціл може потрапити сама структура суду, що загрожує його щоденній роботі.

У відповідь на розслідування щодо ймовірних воєнних злочинів Ізраїлю Сполучені Штати розглядають можливість запровадження санкцій вже цього тижня проти всього Міжнародного кримінального суду, що поставить під загрозу його щоденну діяльність, пише Reuters із посиланням на 6 джерел.

Вашингтон вже запроваджував цільові санкції проти кількох прокурорів та суддів суду, але внесення самого суду до списку санкцій стане серйозною ескалацією, зазначає видання.

Посадовці суду вже провели екстрені внутрішні зустрічі для обговорення впливу потенційних загальних санкцій. «Він (МКС) має можливість змінити курс, здійснивши критичні та відповідні структурні зміни. США вживуть додаткових заходів для захисту наших хоробрих військовослужбовців та інших осіб, доки МКС продовжує становити загрозу нашим національним інтересам», – сказав речник Держдепу США.

Санкції, застосовані до суду як єдиної організації, можуть вплинути на його основну щоденну діяльність, від його здатності платити своїм співробітникам до доступу до банківських рахунків та звичайного офісного програмного забезпечення на його комп’ютерах.

Щоб зменшити потенційну шкоду, співробітники МКС отримали зарплату цього місяця наперед до кінця 2025 року, повідомили три джерела, хоча це не перший випадок, коли суд виплачує зарплату наперед як запобіжний захід на випадок санкцій.

Суд також шукає альтернативних постачальників банківських послуг та програмного забезпечення, повідомили три джерела.

Міжнародний кримінальний суд (МКС), що базується в Гаазі, висунув звинувачення прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу та колишньому міністру оборони Йоаву Галлану, а також діячам бойовиків угруповання ХАМАС у ймовірних злочинах, скоєних під час війни в Газі.

Вашингтон раніше запровадив санкції проти посадовців суду за їхню роль у цих справах та в окремому розслідуванні ймовірних злочинів американських військ в Афганістані.

Три дипломатичні джерела повідомили, що деякі зі 125 країн-членів МКС спробують протистояти додатковим санкціям США під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку цього тижня.

Але все вказує на те, що Вашингтон посилить свою атаку на МКС, повідомили чотири дипломатичні джерела в Гаазі та Нью-Йорку.

«Шлях індивідуальних санкцій вичерпано. Зараз йдеться радше про те, коли, а не чи зроблять вони наступний крок», — сказав високопоставлений дипломат.

Державний секретар США Марко Рубіо назвав суд «загрозою національній безпеці, яка була інструментом для правосуддя» проти Сполучених Штатів та їхнього союзника Ізраїлю.

Суд було засновано у 2002 році відповідно до договору, який надає йому юрисдикцію для переслідування злочинів геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів, скоєних громадянином держави-члена або на території держави-члена.

Ізраїль та Сполучені Штати не є членами. Суд визнає державу Палестина членом і постановив, що це надає йому юрисдикцію щодо дій на палестинській території. Ізраїль та Сполучені Штати відкидають це.

У лютому Білий дім запровадив санкції проти головного прокурора суду Каріма Хана, який запитував ордери на арешт Нетаньягу та Галланта. Хан перебуває у відпустці на тлі розслідування звинувачень у сексуальних домаганнях, які він заперечує.