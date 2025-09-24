У Греції сьогодні відбудеться суд у справі про просування шпигунської програми Predator

"Цей скандал назвали грецьким “Watergate”: шпигунське програмне забезпечення та грецька розвідка атакували мобільні телефони урядових міністрів, старших військових офіцерів, суддів та журналістів".

Сьогодні у Греції суд нижчої інстанції розгляне справу двох ізраїльтян та двох греків, яких підозрюють у причетності до просування шпигунської програми Predator, повідомляє BBC.

Влітку 2022 року IT-експерти Європейського парламенту повідомили нинішнього голову соціалістичної партії ПАСОК і тодішнього євродепутата Нікоса Андрулакіса про те, що він отримав шкідливе текстове повідомлення від невідомого відправника, яке містило шпигунське програмне забезпечення.

Це шпигунське програмне забезпечення Predator, яке просуває ізраїльська компанія Intellexa з Афін, може отримати доступ до повідомлень, камери та мікрофона пристрою, налаштовуючи телефон проти власника.

Ситуація загострилася після того, як Андрулакіс також виявив, що за ним стежила Національна розвідувальна служба Греції (EYP) з “міркувань національної безпеки”.

Всього через місяць після вступу на посаду влітку 2019 року прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс підпорядкував EYP безпосередньо собі. Його консервативний уряд раптово опинився в центрі кризи. Голова EYP, Панайотіс Контолеон, пішов у відставку, як і головний помічник та племінник прем'єр-міністра, Григоріс Дімітріадіс, який був зв'язковим між EYP та офісом прем'єр-міністра.

За даними Грецького управління захисту даних, Predator використовували у спробах стеження за щонайменше 87 особами. 27 з них одночасно перебували під контролем EYP, включно з чинними міністрами та старшими військовими офіцерами.

“Цей скандал назвали грецьким “Watergate”: шпигунське програмне забезпечення та грецька розвідка атакували мобільні телефони урядових міністрів, старших військових офіцерів, суддів та журналістів”, ‒ зазначає видання.

Попри критику, що спільні цілі EYP та Predator свідчать про узгоджену стратегію стеження, уряд переконував, що це був збіг обставин, і що жоден правоохоронний орган ніколи не використовував Predator. Використання програми на той час було незаконним у Греції.

У 2022 році у країні легалізували використання програмного забезпечення для потреб державної безпеки, встановивши водночас жорсткі правила.

Але уряд не пояснив, чому спецслужби шпигували за начальником Генерального штабу національної оборони генерал-лейтенантом Константіносом Флоросом та Костісом Хацідакісом, тодішнім членом кабінету міністрів, а нині віцепрезидентом уряду.

У липні 2024 року у звіті Верховного суду Греції, з яким ознайомилося BBC, є висновок про “явну відсутність зв’язку” між Predator та урядовцями.

Прем'єр Міцотакіс назвав це скандалом, але жодному урядовцю не було пред'явлено обвинувачень у суді, а критики звинувачують уряд у спробі приховати правду.