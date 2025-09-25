У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
The Hill: Білий дім наказав готуватися до можливого "шатдауну"

Відомствам зокрема наказали після завершення шатдауну переглянути потребу у працівниках і залишити лише мінімальну кількість людей, необхідних для роботи.

The Hill: Білий дім наказав готуватися до можливого "шатдауну"
Білий дім
Фото: EPA\UPG

У Білому домі федеральним відомствам наказали готуватись до можливої вимушеної паузи у роботі уряду, "шатдауну" якщо Конгрес не зможе вчасно схвалити додаткове фінансування.

Про це пише The Hill із посиланням на документ Управління з питань менеджменту й бюджету (OMB), який переглянуло видання.

Там йдеться про вказівку відомствам "використати цю можливість для розгляду повідомлень про скорочення штату для всіх працівників програм, проєктів чи видів діяльності" за трьох умов: припинення дискреційного фінансування з 1 жовтня, відсутність іншого джерела коштів і невідповідність програм, проєктів чи діяльності "пріоритетам президента". Щоб розглянути питання звільнення, усі три умови мають бути виконані.

Згідно з документом, відомствам також наказали після завершення шатдауну переглянути потребу у працівниках і залишити лише мінімальну кількість людей, необхідних для роботи.

Фактично, документ вимагає звільнити деяких федеральних службовців на постійній основі, хоча зазвичай у разі шатдауну вони йдуть у вимушену відпустку й повертаються після відновлення роботи уряду.

До кінця профінансованого періоду роботи уряду, 30 вересня, переговори між республіканцями і демократами майже не просуваються. 

У меморандумі OMB розкритикували демократів у Конгресі за "сигнали про намір зруйнувати цей двопартійний підхід і зупинити роботу уряду найближчими днями через низку безглуздих вимог, включно з $1 трлн нових витрат".

Демократи пропонують великі видатки на охорону здоров’я. А республіканці вважають це неправильним, і що такі питання варто розглядати у рамках проєкту бюджету наприкінці року. 
