США відклали санкції проти сербської нафтової компанії NIS на чотири дні

Санкції США проти сербської нафтової компанії NIS відкладені на 4 дні.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Таким чином, санкції будуть запроваджені з 1 жовтня.

“Ми були надзвичайно справедливими до наших російських партнерів і до наших американських партнерів, ми намагатимемося бути справедливими, але люди повинні знати, що нам доведеться заплатити надзвичайно високу ціну”, – сказав президент Сербії Александар Вучич у зверненні до сербських ЗМІ.

Він заявив, що Сербія є “побічним збитком у відносинах між американцями та росіянами”, і на країну чекають важкі часи та важка зима.

Санкції проти NIS були введені 10 січня через так званий "вторинний ризик" у зв’язку з пов’язаністю з російською компанією "Газпром нафта", яка перебуває під західними санкціями через російське вторгнення в Україну.

Втім, їх застосування з того часу відкладалося вже шість разів на підставі звернень NIS до Мінфіну США.

Востаннє санкції були відтерміновані до 26 вересня.

У серпні представники NIS повідомили, що компанія за кінець першого півріччя працювала зі збитками в 30 млн євро. Це, зокрема, пов'язано з санкціями США, а також падінням цін на нафту на світовому ринку.