США відклали санкції проти сербської нафтової компанії NIS на чотири дні

Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСвіт

США відклали санкції проти сербської нафтової компанії NIS на чотири дні

Таким чином, вони почнуть діяти з 1 жовтня.

США відклали санкції проти сербської нафтової компанії NIS на чотири дні
Александр Вучич
Фото: EPA/UPG

Санкції США проти сербської нафтової компанії NIS відкладені на 4 дні.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Таким чином, санкції будуть запроваджені з 1 жовтня.

“Ми були надзвичайно справедливими до наших російських партнерів і до наших американських партнерів, ми намагатимемося бути справедливими, але люди повинні знати, що нам доведеться заплатити надзвичайно високу ціну”, – сказав президент Сербії Александар Вучич у зверненні до сербських ЗМІ.

Він заявив, що Сербія є “побічним збитком у відносинах між американцями та росіянами”, і на країну чекають важкі часи та важка зима.

Санкції проти NIS були введені 10 січня через так званий "вторинний ризик" у зв’язку з пов’язаністю з російською компанією "Газпром нафта", яка перебуває під західними санкціями через російське вторгнення в Україну.

Втім, їх застосування з того часу відкладалося вже шість разів на підставі звернень NIS до Мінфіну США.

Востаннє санкції були відтерміновані до 26 вересня.

У серпні представники NIS повідомили, що компанія за кінець першого півріччя працювала зі збитками в 30 млн євро. Це, зокрема, пов'язано з санкціями США, а також падінням цін на нафту на світовому ринку.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies