FT: російський корабель «Янтар» шпигує за підводними кабелями Європи

Financial Times оприлюднило розслідування про російський корабель «Янтар», який займається шпигунськими операціями біля підводних кабелів у Європі.

Видання встановило, що судно з осені 2023 року до листопада 2024-го неодноразово заходило у британські та ірландські води, зупиняючись саме над ділянками, де проходять важливі комунікаційні лінії.

У листопаді 2024 року «Янтар» вирушив у 97-денний рейс із бази на Кольському півострові. Він пройшов уздовж Норвегії, через Ла-Манш і Північне море, зупинявся в Ірландському морі, а далі попрямував у Середземне море та район Суеца.

Радарні дані Європейського космічного агентства зафіксували корабель саме над підводними кабелями CeltixConnect-2, Geo-Eirgrid і Rockabill, які з’єднують Ірландію та Велику Британію. За оцінками військових, це вузли, де перерізання або пошкодження кількох ліній може спричинити масштабні перебої у роботі інтернету та фінансових сервісів.

Судно «Янтар» формально вважається «дослідницьким», однак належить Головному управлінню глибоководних досліджень (ГУГД) Міноборони РФ. На борту — обладнання для спуску глибоководних апаратів і водолазів, які можуть підключатися до кабелів, перехоплювати інформацію, змінювати сигнали синхронізації чи закладати вибухівку для майбутньої диверсії.

ГУГД має близько 50 кораблів і підводних апаратів, здатних працювати на глибині понад 6 тисяч метрів. Підрозділ підпорядковується безпосередньо Міноборони РФ і традиційно співпрацює із ГРУ. Його база в Оленьї губі на Баренцевому морі добре відома західним спецслужбам ще з часів «холодної війни».

Британський міністр оборони Джон Гілі у парламенті заявив: «Я хочу, щоб Путін почув це повідомлення: ми вас бачимо, ми знаємо, що ви робите, і не відступимо від рішучих дій».

За даними FT, заява Гілі стосувалася не лише «Янтара»: у 2023–2024 роках біля Британії одночасно діяли ще щонайменше 10 російських суден.

У НАТО визнають, що російська активність під водою різко зросла після 2022 року. Спершу Москва утримувалася від ризикових дій через побоювання реакції союзників, однак з кінця 2023-го відновила системну розвідку критичної інфраструктури.

Європейські експерти попереджають: 99% цифрових комунікацій Великої Британії йде через підводні кабелі, а три чверті газу постачається морськими трубопроводами. У разі масштабної атаки Москва може «вимкнути світло» та паралізувати фінансові й оборонні системи.

Особливо небезпечна ситуація для Ірландії, яка не входить до НАТО й історично покладалася на захист з боку США та Великої Британії. Військові прямо називають ірландські води «сліпою зоною» західної безпеки.

Велика Британія інвестує у створення системи Atlantic Bastion — мережі сенсорів, підводних дронів і розвідувальних кораблів для моніторингу кабелів та захисту атомних субмарин. Ірландія оголосила про закупівлю сонарного обладнання на €60 млн.

Однак британські парламентарі вважають, що держава досі не готова до масштабної диверсії. У вересні вони прямо попередили: у випадку атаки відновлення комунікацій може затягнутися на «неприйнятний термін».