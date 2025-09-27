Президент Латвії вважає, що Росія випробовує НАТО «усіма можливими способами»

Президент Латвії Егілс Рінкевичс назвав Росію довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки.
Про це він заявив під час відкриття засідання Військового комітету НАТО в Ризі, повідомляє видання n-tv.
«Росія випробовує Європу і НАТО усіма можливими способами», — сказав Рінкевичс. Він підкреслив, що Москва не повинна мати сумнівів у здатності Альянсу захищати союзників і відбивати будь-які загрози.
На його думку, головним інструментом для цього залишається стримування: «Мова йде не про Excel-таблиці чи політичні гасла, а про реальні спроможності армій, військово-морських та повітряних сил, які необхідні для протидії як новим, так і традиційним загрозам».
Рінкевичс також оголосив, що Латвія у найближчому майбутньому готова збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.
- Останнім часом у Європі фіксують постійно невідомі дрони над різними об’єктами. Так, у ніч на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції, де розташована головна база Військово-Морських сил країни, зафіксували два невідомі безпілотники.
- Над землею Шлезвіг-Гольштейном у Німеччині у ніч на п’ятницю, 26 вересня, теж зафіксували декілька безпілотників.
- У Фінляндії невідомі БпЛА пролетіли над ГЕС, а у Данії дрони знову опинилися біля військових об’єктів.