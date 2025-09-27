Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Президент Латвії вважає, що Росія випробовує НАТО «усіма можливими способами»

Рінкевичс заявив про готовність Риги витрачати 5% ВВП на оборону.

Президент Латвії вважає, що Росія випробовує НАТО «усіма можливими способами»
Едгарс Рінкевичс
Фото: facebook.com

Президент Латвії Егілс Рінкевичс назвав Росію довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки. 

Про це він заявив під час відкриття засідання Військового комітету НАТО в Ризі, повідомляє видання n-tv.

«Росія випробовує Європу і НАТО усіма можливими способами», — сказав Рінкевичс. Він підкреслив, що Москва не повинна мати сумнівів у здатності Альянсу захищати союзників і відбивати будь-які загрози.

На його думку, головним інструментом для цього залишається стримування: «Мова йде не про Excel-таблиці чи політичні гасла, а про реальні спроможності армій, військово-морських та повітряних сил, які необхідні для протидії як новим, так і традиційним загрозам».

Рінкевичс також оголосив, що Латвія у найближчому майбутньому готова збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.

  • Останнім часом у Європі фіксують постійно невідомі дрони над різними об’єктами. Так, у ніч на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції, де розташована головна база Військово-Морських сил країни, зафіксували два невідомі безпілотники.
  • Над землею Шлезвіг-Гольштейном у Німеччині у ніч на п’ятницю, 26 вересня, теж зафіксували декілька безпілотників.
  • У Фінляндії невідомі БпЛА пролетіли над ГЕС, а у Данії дрони знову опинилися біля військових об’єктів.
Теми: , , ,
