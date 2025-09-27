Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
У Данії знову зафіксували польоти підозрілих дронів біля військових об’єктів

Один із випадків стався над авіабазою Каруп.

У Данії знову зафіксували польоти підозрілих дронів біля військових об’єктів
дрон, фото ілюстративне
Фото: Генштаб

У ніч на 27 вересня в Данії знову помітили підозрілі дрони біля кількох об’єктів збройних сил, пише портал DR.

Командування збройних сил підтвердило інформацію, але не розкриває, де саме та скільки апаратів зафіксували.

Відомо, що близько 20:00 у п’ятницю дрони літали над і навколо авіабази Каруп у Центральній Ютландії. Поліція повідомила, що спостерігала один-два безпілотники, після чого на певний час закрили повітряний простір для цивільних польотів.

На місці працювали правоохоронці і військові. Поліція закликала очевидців надати будь-яку інформацію про спостереження дронів.

  • Авіабаза Каруп — найбільший військовий об’єкт Данії, де служить близько 3,5 тисячі осіб. Тут розташовані всі вертольоти країни, засоби контролю повітряного простору та навчальні підрозділи.
  • Це вже не перші інциденти з БпЛА, які останніми днями змусили владу закривати повітряний простір і аеропорти, викликаючи занепокоєння щодо можливих гібридних атак проти країни.
Теми: ,
﻿
