У Данії знову зафіксували польоти підозрілих дронів біля військових об’єктів

Один із випадків стався над авіабазою Каруп.

У ніч на 27 вересня в Данії знову помітили підозрілі дрони біля кількох об’єктів збройних сил, пише портал DR.

Командування збройних сил підтвердило інформацію, але не розкриває, де саме та скільки апаратів зафіксували.

Відомо, що близько 20:00 у п’ятницю дрони літали над і навколо авіабази Каруп у Центральній Ютландії. Поліція повідомила, що спостерігала один-два безпілотники, після чого на певний час закрили повітряний простір для цивільних польотів.

На місці працювали правоохоронці і військові. Поліція закликала очевидців надати будь-яку інформацію про спостереження дронів.