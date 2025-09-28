Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Reuters: НАТО посилює присутність у Балтійському регіоні

НАТО посилює місію "Балтійський вартовий".

Reuters: НАТО посилює присутність у Балтійському регіоні
Фото: err.ee

У відповідь на вторгнення дронів у Данію НАТО посилює свою місію в Балтійському морі, розмістивши фрегат протиповітряної оборони та інші засоби, пише Reuters.

Аеропорт Копенгагена, найзавантаженіший у Північній Європі, закрили на кілька годин у понеділок, 22 вересня, через виявлення кількох дронів у його повітряному просторі. П’ять менших данських аеропортів, як цивільних, так і військових, також тимчасово закривалися в наступні дні.

У відповідь НАТО "проводитиме ще посилену пильність за допомогою нових багатопрофільних ресурсів у регіоні Балтійського моря", йдеться у заяві.

Альянс заявив, що нові ресурси включають "платформи розвідки, спостереження та рекогносцирувальних засобів, а також щонайменше один фрегат протиповітряної оборони".

У НАТО не надали подробиць про те, які країни надають додаткові ресурси.

Нові ресурси посилять місію НАТО "Балтійський вартовий", розпочату в січні у відповідь на низку інцидентів, в яких було пошкоджено електрокабелі, телекомунікаційні лінії та газопроводи на дні Балтійського моря. Тоді в межах місії країни НАТО розгорнули фрегати, патрульні літаки та морські дрони в межах місії, щоб допомогти захистити критичну інфраструктуру.

Цього місяця Альянс також розпочав місію "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для посилення оборони східного флангу Європи у відповідь на вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі.
