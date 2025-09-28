Reuters: НАТО посилює присутність у Балтійському регіоні

У відповідь на вторгнення дронів у Данію НАТО посилює свою місію в Балтійському морі, розмістивши фрегат протиповітряної оборони та інші засоби, пише Reuters.

Аеропорт Копенгагена, найзавантаженіший у Північній Європі, закрили на кілька годин у понеділок, 22 вересня, через виявлення кількох дронів у його повітряному просторі. П’ять менших данських аеропортів, як цивільних, так і військових, також тимчасово закривалися в наступні дні.

У відповідь НАТО "проводитиме ще посилену пильність за допомогою нових багатопрофільних ресурсів у регіоні Балтійського моря", йдеться у заяві.

Альянс заявив, що нові ресурси включають "платформи розвідки, спостереження та рекогносцирувальних засобів, а також щонайменше один фрегат протиповітряної оборони".

У НАТО не надали подробиць про те, які країни надають додаткові ресурси.

Нові ресурси посилять місію НАТО "Балтійський вартовий", розпочату в січні у відповідь на низку інцидентів, в яких було пошкоджено електрокабелі, телекомунікаційні лінії та газопроводи на дні Балтійського моря. Тоді в межах місії країни НАТО розгорнули фрегати, патрульні літаки та морські дрони в межах місії, щоб допомогти захистити критичну інфраструктуру.

Цього місяця Альянс також розпочав місію "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для посилення оборони східного флангу Європи у відповідь на вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі.