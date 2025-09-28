Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
За попередніми даними, на виборах у Молдові лідирує проєвропейська партія PAS

За даними ЦВК, наразі проголосували понад 1,59 мільйона громадян, що становить 51,9% від загальної кількості виборців. 

За попередніми даними, на виборах у Молдові лідирує проєвропейська партія PAS
Президент Молдови Майя Санду голосує на виборчій дільниці в Кишиневі, Молдова, 28 вересня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

На парламентських виборах у Молдові попередньо лідирує проєвропейська Партія дії та солідарності (PAS).

Такими є результати опрацювання ЦВК Молдови перших протоколів, передає "Радіо Свобода".

Після обробки 18% бюлетенів таблиця результатів парламентських виборів виглядає:

  • "Дія і солідарність"(PAS) – 38%
  • Блок "Патріотичний блок" - 34%
  • ПП "Демократія вдома" – 7,65%
  • Блок "АЛЬТЕРНАТИВА" – 6,52%
  • "Наша партія" – 6,41%

У Молдові, де проходили парламентські вибори, вже закрилися виборчі дільниці, натомість в інших країнах процес голосування триває до 21:00 за місцевим часом. За даними ЦВК країни, наразі проголосували понад 1,59 мільйона громадян Молдови, що становить 51,9% від загальної кількості виборців. Понад 1,32 мільйона або 47,41% проголосували на території Республіки Молдова, а решта – на виборчих дільницях за кордоном.

  • Владна проєвропейська Партія дії та солідарності (PAS), яку очолює президентка Мая Санду, утримує парламентську більшість із 2021 року. Однак опитування показують, що PAS може втратити цю більшість, оскільки опозиційні партії намагаються залучити виборців, стурбованих зростанням цін, бідністю та сповільненням економіки.  
