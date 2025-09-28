За попередніми даними, на виборах у Молдові лідирує проєвропейська партія PAS

За даними ЦВК, наразі проголосували понад 1,59 мільйона громадян, що становить 51,9% від загальної кількості виборців.

Президент Молдови Майя Санду голосує на виборчій дільниці в Кишиневі, Молдова, 28 вересня 2025 року.

На парламентських виборах у Молдові попередньо лідирує проєвропейська Партія дії та солідарності (PAS).

Такими є результати опрацювання ЦВК Молдови перших протоколів, передає "Радіо Свобода".

Після обробки 18% бюлетенів таблиця результатів парламентських виборів виглядає:

"Дія і солідарність"(PAS) – 38%

Блок "Патріотичний блок" - 34%

ПП "Демократія вдома" – 7,65%

Блок "АЛЬТЕРНАТИВА" – 6,52%

"Наша партія" – 6,41%

У Молдові, де проходили парламентські вибори, вже закрилися виборчі дільниці, натомість в інших країнах процес голосування триває до 21:00 за місцевим часом. За даними ЦВК країни, наразі проголосували понад 1,59 мільйона громадян Молдови, що становить 51,9% від загальної кількості виборців. Понад 1,32 мільйона або 47,41% проголосували на території Республіки Молдова, а решта – на виборчих дільницях за кордоном.