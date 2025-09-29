“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив"Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство", – хірургиня Анастасія Пристая
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЗМІ: в Іраку чоловіка засудили до довічного увʼязнення за вербування людей до російської армії

Засуджений "формував групи та відправляв їх воювати до іноземних країн" за грошову винагороду.

ЗМІ: в Іраку чоловіка засудили до довічного увʼязнення за вербування людей до російської армії
Фото: EPA/UPG

В Іраку чоловіка засудили до довічного увʼязнення за торгівлю людьми, після того як він завербував іракців для війни на боці Росії проти України, пише Associated Press.

Кримінальний суд Наджафа заявив, що засуджений чоловік "формував групи та відправляв їх воювати до іноземних країн в обмін на фінансову компенсацію". Вирок винесли на підставі закону Іраку про боротьбу з торгівлею людьми.

Іракський судовий чиновник та високопоставлений чиновник служби безпеки на умовах анонімності заявили, що Рісана Фалаха Камеля засудили за те, що він вербував бойовиків та відправляв їх воювати на боці Росії.
