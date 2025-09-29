ЗМІ: в Іраку чоловіка засудили до довічного увʼязнення за вербування людей до російської армії

Засуджений "формував групи та відправляв їх воювати до іноземних країн" за грошову винагороду.

В Іраку чоловіка засудили до довічного увʼязнення за торгівлю людьми, після того як він завербував іракців для війни на боці Росії проти України, пише Associated Press.

Кримінальний суд Наджафа заявив, що засуджений чоловік "формував групи та відправляв їх воювати до іноземних країн в обмін на фінансову компенсацію". Вирок винесли на підставі закону Іраку про боротьбу з торгівлею людьми.

Іракський судовий чиновник та високопоставлений чиновник служби безпеки на умовах анонімності заявили, що Рісана Фалаха Камеля засудили за те, що він вербував бойовиків та відправляв їх воювати на боці Росії.