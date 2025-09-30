Глава Пентагону до генералів США: “щоб був мир, ми маємо готуватися до війни”

Він зазначив, що пацифізм є наївним і небезпечним.

Глава Пентагону Піт Гегсет під час зустрічі з генералами США закликав їх готуватися до війни.

Про це стало відомо з прямої трансляції виступу Гегсета, яку веде Fox News.

"Щоб був мир, ми маємо готуватися до війни […] Не тому, що ми хочемо війни. А тому, що ми хочемо миру", – заявив Піт Гегсет.

Він зазначив, що пацифізм є наївним і небезпечним: “або ви захищаєте свій народ і суверенітет, або ви будете підкорятися чомусь або комусь”.

Раніше Гегсет скликав високопоставлених офіцерів на зустріч сьогодні у Вірджинії.