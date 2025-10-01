Це був один з найсильніших землетрусів у країні за десятиліття.

Кількість загиблих внаслідок землетрусу магнітудою 6,9 бала, який стався в центральній частині Філіппін, зросла до 69 у середу, передає Reuters із посиланням на представників служби стихійних лих.

Землетрус стався пізно ввечері у вівторок біля узбережжя острова Себу, внаслідок чого відключилося електропостачання та були пошкоджені будівлі.

Влада розпочала рятувальну операцію. Повідомляють, що це був один з найсильніших землетрусів у країні за десятиліття.

Лікарня в місті Бого, поблизу епіцентру землетрусу, була "перевантажена", повідомив журналістам представник цивільної оборони Раффі Алехандро.

Філіппінська берегова охорона направила судно з десятками лікарів, медсестер та іншого медичного персоналу, що прямує до Бого.