Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
ГоловнаСвіт

На Філіппінах стався сильний землетрус, щонайменше 69 людей загинули

Це був один з найсильніших землетрусів у країні за десятиліття.

На Філіппінах стався сильний землетрус, щонайменше 69 людей загинули
землетрус на Філіппінах, 1 жовтня 2025
Фото: EPA/UPG

Кількість загиблих внаслідок землетрусу магнітудою 6,9 бала, який стався в центральній частині Філіппін, зросла до 69 у середу, передає Reuters із посиланням на представників служби стихійних лих.

Землетрус стався пізно ввечері у вівторок біля узбережжя острова Себу, внаслідок чого відключилося електропостачання та були пошкоджені будівлі.

Влада розпочала рятувальну операцію. Повідомляють, що це був один з найсильніших землетрусів у країні за десятиліття.

Лікарня в місті Бого, поблизу епіцентру землетрусу, була "перевантажена", повідомив журналістам представник цивільної оборони Раффі Алехандро.

Філіппінська берегова охорона направила судно з десятками лікарів, медсестер та іншого медичного персоналу, що прямує до Бого.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies