Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ГоловнаСвіт

На протестах у Марокко затримано сотні активістів

В африканській країні вже чотири доби тривають вуличні заворушення.

На протестах у Марокко затримано сотні активістів
Протести у Марокко
Фото: EPA/UPG

Влада Марокко упродовж вже чотирьох днів має справу з найбільшими протестами в історії країни: королівство сколихнули акції, які називають "мітингами покоління Z".

Як пише The Guardian, молоді люди висловлюють незадоволення тим, що уряд витрачає великі гроші на підготовку інфраструктури для проведення чемпіонату світу з футболу - натомість громадяни зазнають утисків їхніх соціальних, економічних та культурних прав, потерпають від корупції та не мають доступу до якісної медичної системи.

Міністерство внутрішніх справ країни стверджує, що протестувальники діють всупереч закону, тому до них застосовуються заходи примусу. Було затримано щонайменше 409 осіб. Під час вуличних сутичок травм зазнали 263 співробітники правоохоронних органів, було пошкоджено 142 транспортних засоби поліції. За офіційними даними, постраждали також 23 цивільних.  
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies