На протестах у Марокко затримано сотні активістів

В африканській країні вже чотири доби тривають вуличні заворушення.

Влада Марокко упродовж вже чотирьох днів має справу з найбільшими протестами в історії країни: королівство сколихнули акції, які називають "мітингами покоління Z".

Як пише The Guardian, молоді люди висловлюють незадоволення тим, що уряд витрачає великі гроші на підготовку інфраструктури для проведення чемпіонату світу з футболу - натомість громадяни зазнають утисків їхніх соціальних, економічних та культурних прав, потерпають від корупції та не мають доступу до якісної медичної системи.

Міністерство внутрішніх справ країни стверджує, що протестувальники діють всупереч закону, тому до них застосовуються заходи примусу. Було затримано щонайменше 409 осіб. Під час вуличних сутичок травм зазнали 263 співробітники правоохоронних органів, було пошкоджено 142 транспортних засоби поліції. За офіційними даними, постраждали також 23 цивільних.