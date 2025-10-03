Президент Ірану заявив про необхідність перенесення столиці

Іран "не має вибору, окрім як перенести столицю з Тегерана на південь країни", заявив президент ісламської республіки Масуд Пезешкіян.

Як пише The Guardian, місто не витримує навантаження, спричиненого перенаселенням: не вистачає джерел водопостачання, вартість одного кубометру сягає захмарних для іранських реалій 4 євро, а м'який ґрунт ризикує в будь-який момент просісти, призвівши до руйнувань.

Пезешкіян стверджує, що обговорював план перенесення столиці на берег Перської затоки з верховним лідером Ірану аятолою Алі Хаменеї. Президент визнає, що ідея зазнала чималої критики, але не бачить альтернативи: 10 мільйонів людей у Тегерані споживають чверть усієї питної води країни.