В результаті удару було вбито чотирьох людей на борту судна.

Глава Пентагону Пит Хегсет повідомив, що за наказом Трампа наказав завдати удару по судну, яке займалося торгівлею наркотиками.

Хегсет додав, що судно було пов'язане з визначеними терористичними організаціями, у зоні відповідальності Командування Південної армії США.

“В результаті удару було вбито чотирьох чоловіків-наркотерористів на борту судна, і жоден військовослужбовець США не постраждав під час операції”, - зазначив очільник Пентагону.

Удару завдали в міжнародних водах недалеко від узбережжя Венесуели, “поки судно перевозило значну кількість наркотиків, що прямували до Америки”.

Як запевнив Хегсет, розвідка ідтвержила, що це судно займалося торгівлею наркотиками, люди на борту були наркотерористами, і вони діяли на відомому транзитному маршруті для торгівлі наркотиками.

“Ці удари триватимуть, доки не закінчаться напади на американський народ!!!!” - пообіцяв міністр війни США.