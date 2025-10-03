Глава Пентагону Пит Хегсет повідомив, що за наказом Трампа наказав завдати удару по судну, яке займалося торгівлею наркотиками.
Хегсет додав, що судно було пов'язане з визначеними терористичними організаціями, у зоні відповідальності Командування Південної армії США.
“В результаті удару було вбито чотирьох чоловіків-наркотерористів на борту судна, і жоден військовослужбовець США не постраждав під час операції”, - зазначив очільник Пентагону.
Удару завдали в міжнародних водах недалеко від узбережжя Венесуели, “поки судно перевозило значну кількість наркотиків, що прямували до Америки”.
Як запевнив Хегсет, розвідка ідтвержила, що це судно займалося торгівлею наркотиками, люди на борту були наркотерористами, і вони діяли на відомому транзитному маршруті для торгівлі наркотиками.
“Ці удари триватимуть, доки не закінчаться напади на американський народ!!!!” - пообіцяв міністр війни США.
Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025
-
Між США та Венесуелою триває напруження, пов'язане з військовою присутністю американських ВМС у регіоні.
-
Президент США Дональд Трамп заявив про військову операцію, внаслідок якої було знищено судно з Венесуели, на борту якого, за твердженням Вашингтона, були наркотики.
-
Президент Венесуели Ніколас Мадуро вважає поведінку США агресією проти його країни.
-
Згодом президент США Дональд Трамп розповів про черговий удар по венесуельському судну, яке начебто прямувало до Штатів.
-
Сполучені Штати розробляють варіанти військових ударів по об’єктах, пов’язаних із наркоторгівлею, на території Венесуели.