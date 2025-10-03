У аеропорту Праги тривають маневри через загрозу від дронів

Анонімна особа, яка розмовляє англійською, погрожувала роєм дронів, що наближаються до Празького аеропорту.

Про це повідомляє iDNES.

“Поліція у співпраці з армією негайно запровадила розширені заходи безпеки, розгорнувши низку поліцейських з різних відомств. Вони ретельно вивчають загрозу”, - йдеться у повідомленні.

Влада не виключає хибної тривоги, але готова негайно закрити повітряний простір.

Також у операції беруть участь снайпери.

Невдовзі поліція додала, що не розголошуватиме час ймовірного прибуття, який їм відомий.

Втім, за інформацією видання, поліція на даний момент не виявила жодних дронів ніде в Чехії. Наразі аеропорт продовжує роботу.

Правоохоронці наразі не знайшла доказів, що до минулотижневих атак дронів була причетна Росія. Але уряд звинуватив в інцидентах “професійного професійного виконавця”. Прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен заявила, що “насамперед одна країна становить загрозу безпеці Європи – це Росія”.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон також заявив, що “все вказує на Росію”. За словами Крістерссона, Стокгольм позичив своєму сусіду “кілька потужних радарних систем” для двох самітів.

Прем'єр-міністр України Володимир Зеленський заявив, що Київ відправляє місію до Данії для спільних навчань, щоб передати “український досвід у захисті від безпілотників”.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив перед самітом, що вторгнення в повітряний простір погіршуються, і “цілком обґрунтовано припустити, що дрони надходять з Росії”. Дрони бачили останніми днями над північною федеральною землею Німеччини Шлезвіг-Гольштейн, а минулого тижня через активність дронів затримувалися рейси у Вільнюсі та Осло.

Занепокоєння щодо російської активності на східному фланзі Європи настільки велике, що НАТО двічі у вересні проводило консультації відповідно до статті 4 свого договору: спочатку після того, як дрони порушили повітряний простір Польщі, а потім, коли російські військові літаки МіГ-31 увійшли до повітряного простору Естонії на 12 хвилин. Високопоставлений дипломат ЄС повідомив BBC, що все ще існують питання щодо фінансування плану, а також командування та управління.

Ще один ключовий проєкт ‒ Eastern Flank Watch ‒ спрямований на зміцнення східних кордонів ЄС із моря, повітря та суші для захисту від гібридної війни, а також від “тіньового флоту” Росії. Президентка Євросоюзу Урсула фон дер Ляєн заявила, що реалізація цього плану вимагатиме співпраці з НАТО та Україною.

Поява невідомих БПЛА у повітряному просторі поблизу аеропортів дісталася і до Німеччини: летовище Мюнхена ввечері у четвер заборонило зліт та приземлення через проліт дронів.