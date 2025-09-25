Міністр оборони Данії заявив, що за інцидентами з дронами стоїть “професійний виконавець”

Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ГоловнаСвіт

Міністр оборони Данії заявив, що за інцидентами з дронами стоїть “професійний виконавець”

Копенгаген розглядає можливість активації статті 4 НАТО, вперше в історії країни, але рішення ще не прийнято.

Міністр оборони Данії заявив, що за інцидентами з дронами стоїть “професійний виконавець”
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна стала жертвою професійної гібридної атаки після того, як цієї ночі над чотирма аеропортами країнами пролетіли безпілотники, пише The Guardian.

Польоти дронів розпочалися близько 22:00 у середу та завершилися незадовго до 01:00 у четвер. Авіарейси призупинили на кілька годин в аеропорту Ольборг, який також використовується як військова база. Інцидент також торкнувся аеропортів Есб’єрг, Серденборг та Скридструп, де базуються винищувачі данських ВПС.

Це стало другим подібним вторгненням з початку тижня. У понеділок увечері аеропорт Копенгагена був змушений закритися через присутність трьох дронів.

“Немає сумнівів, що все вказує на те, що це справа рук професійного виконавця, коли ми говоримо про таку систематичну операцію в багатьох місцях практично одночасно. Я назвав би це гібридною атакою з використанням різних типів дронів”, – сказав Поульсен на пресконференції. 

Він додав: “Це гонка озброєнь з часом, оскільки технології постійно розвиваються”.

За словами Поульсена, Данія розглядає можливість активації статті 4 НАТО, вперше в історії країни, але рішення ще не прийнято. Водночас Копенгаген вже зранку сконтактував з блоком, адже, окрім статті 4, “є й інші речі, які можна зробити через військовий Альянс”.

Поульсен сказав, що хоча данські збройні сили мають “низку можливостей”, військові хотіли б їх посилити. Уряд останніми днями зазнав критики за те, що дрони не збивали.

Міністр юстиції Данії Петер Хуммельгор заявив, що метою польотів було “посіяти страх і розкол”, а країна шукатиме додаткові способи нейтралізації дронів. Йдеться зокрема про схвалення закону, який дозволить власникам інфраструктури збивати безпілотники. Міністр додав, що Копенгаген не відкидає жодної версії щодо того, хто стоїть за інцидентами.

Польоти дронів відбулися на тлі аналогічних інцидентів у Польщі та Румунії, а також порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами.

“Загроза гібридних атак залишається”, – сказав Хуммельгор.

Зазначимо, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що вторгнення безпілотників, яке на кілька годин закрило аеропорт Копенгагена, було “найсерйознішим нападом на критичну інфраструктуру Данії на сьогодні”. Вона додала, що не може виключати причетність Росії. Москва своє втручання заперечує.

  • Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс завтра проведе нараду щодо створення "стіни дронів", яка має захищати країни східного флангу ЄС від російських атак. .
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies