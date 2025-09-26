У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
У Молдові спростували фейк про начебто масову розсилку повісток

У Міноборони країни кажуть, що такі повідомлення є фальшивими та є частиною нової спроби поширити брехню про те, що йде підготовка до війни.

У Молдові спростували фейк про начебто масову розсилку повісток
Фото: Media Confidential

У Міністерстві оборони Молдови спростували інформацію про начебто масову розсилку повісток-викликів до військових установ. 

Як зазначили у Міноборони країни, ці звані "повістки" про виклик до військових установ, адресовані громадянам,  поширюються Telegram-каналами. У відомстві кажуть, що ці документи є фальшивими та є частиною нової спроби поширити брехню про те, що йде підготовка до війни.

Міністерство оборони уточнило, що не надсилало жодних повісток громадянам.

"Їхня мета зрозуміла: посіяти паніку, підірвати довіру до державних інституцій та маніпулювати громадською думкою в контексті поточних виборчих процесів", зазначило міністерство. 

В українському Центрі протидії дезінформації розповіли, що 25 вересня проросійські Telegram-канали поширили зображення нібито офіційних повісток жителям Кишинева з вимогою прибути до військових центрів. У "документах" вказувалося, що громадяни мають з’явитися для "прояснення військової ситуації". Фейки супроводжувалися повідомленнями про нібито "масову мобілізацію"в Молдові.

Фейкова повістка
Фото: Міноборони Молдови
Фейкова повістка

Центр уже фіксував схожі інформаційні атаки Кремля. Наприклад, поширення фейку про "французьких військових у Чимішлії" неподалік українського кордону. Це елементи ширшої стратегії втручання у вибори в Молдові, яка має дестабілізувати ситуацію та зміцнити позиції проросійських сил.

  • Нещодавно російська пропаганда активізувала дезінформаційну кампанію про начебто "підготовку до мобілізації жінок" в Україні. 
