ЗМІ: в Японії затримали трьох українців за стрим із зони відчуження біля АЕС "Фукусіма"

В Японії поліція затримала українського ютубера, який має понад 6,5 мільйона підписників, після того як він під час прямої трансляції зайшов у заборонений будинок у зоні відчуження Фукусіми.

Про це повідомляє Barron’s з посиланням на AFP.

Інцидент стався в районі, який було оголошено закритим після ядерної катастрофи 2011 року. За даними поліції Фукусіми, разом із блогером були заарештовані ще двоє громадян України. Вони зайшли до покинутого будинку в місті Окума в середу вранці.

"Поліцейські отримали інформацію від місцевого жителя, виїхали на місце та затримали підозрюваних під час правопорушення", — йдеться у заяві поліції.

За даними телеканалу TV Asahi, усі троє зізналися у скоєному. Журналісти оприлюднили фрагмент трансляції, на якому видно, як чоловіки готують чай у будинку та розглядають речі, залишені людьми, які колись там жили.

Після аварії на АЕС "Фукусіма-1", що сталася через землетрус і цунамі, 12% території префектури було закрито, а близько 165 тисяч людей покинули свої домівки. Хоча значна частина територій нині вважається безпечною, деякі райони залишаються небезпечними. Саме в такому місці знімали українські блогери.

Колишній посол України в Японії Сергій Корсунський у соцмережі X (Twitter) вибачився за інцидент.

"Цього не мало статися", — написав він.

У посольстві України в Японії назвали дії українських громадян неприпустимими. Там зазначили, що "глибоко стурбовані інформацією про інцидент, що трапився у префектурі Фукусіма 24 вересня за участю приватних осіб — українських громадян".

"Вважаємо вчинені ними дії неприпустимими та приносимо вибачення всім японським громадянам, яких вони обурили. Переконані, що цей прикрий випадок не повинен ставити під сумнів почуття вдячності українців за дружбу та щиру допомогу японського народу Україні в часи важких випробувань", — наголосили дипломати.

Це вже не перший випадок скандальної поведінки іноземних блогерів у Японії. У 2023 році поліція затримала американського стримера, відомого під псевдонімом Johnny Somali, за проникнення на будівельний майданчик. На відео, яке він сам знімав, видно, як він у масці кричить "Фукусіма" робітникам, які вимагали, щоб він залишив територію. В інших роликах він ображав пасажирів поїздів, згадуючи атомні бомбардування Хіросіми та Нагасакі.

Через зростання потоку туристів у країні почастішали випадки непристойної поведінки. Це спричинило хвилю невдоволення серед місцевих мешканців. На тлі цих настроїв на виборах до верхньої палати парламенту успіх здобула партія Sanseito, яка виступає за обмеження туризму та посилення контролю за імміграцією.