В Естонії знайшли уламок дрона іноземної держави

У суботу вранці, 27 вересня, місцевий житель виявив на території заповідника Луйтемаа у Пярнуському повіті уламок дрона, передає ERR.

За попередньою інформацією, йдеться про частину великого безпілотника, яку могло прибити до берега з моря.

Правоохоронці займаються збиранням доказів того, як деталь дрона іноземної держави опинилась на естонському узбережжі та за яких обставин потрапила у море.

Наразі відсутні відомості, що підтверджують, що дрон знаходився в повітряному просторі Естонії або зазнав аварії. Немає підстав вважати, що дрон залетів до Естонії або створював загрозу безпеці польотів, і за наявними даними він не містив вибухових речовин.

Проте Поліція безпеки перевіряє обставини в рамках кримінального провадження.

За необхідності Естонія поділиться інформацією також із партнерами з інших країн.