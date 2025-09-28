“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ЦПД: РФ платила священникам у Молдові за створення Telegram-каналів за "традиційні цінності"

Загалом було створено 86 каналів, деякі з них напряму адміністрували росіяни.

ЦПД: РФ платила священникам у Молдові за створення Telegram-каналів за "традиційні цінності"
Фото: ЦПД

Кремль знову використовує православну церкву у своїх політичних інтересах, зокрема для втручання у парламентські вибори в Молдові. 

Про це розповіли у Центрі дезінформації з посиланням на розслідування Reuters.

Як відомо, Росія платила священникам у Молдові за створення Telegram-каналів, де просувають "традиційні цінності" та критикують євроінтеграційний курс.

"Як зазначається у розслідуванні, у 2024 році понад 80 священників здійснили "паломництва" до рф, організовані під контролем провладної партії "єдина росія". Вони отримували платіжні картки із $1200, що удвічі перевищує середню зарплату в Молдові. Натомість їх просили відкривати сторінки парафій у соцмережах і поширювати меседжі про "загрози Заходу" та "небезпеку євроінтеграції", — ідеться у повідомленні.

Загалом було створено 86 каналів, що разом зібрали приблизно 11,5 тис. підписників. Деякі канали адміністрували напряму громадяни рф, пов’язані з "Єдиною Росією".

"Це вписується у план москви із втручання у парламентські вибори в Молдові 28 вересня, про який Центр повідомляв раніше. Його мета — зірвати курс країни на вступ до ЄС, дискредитувати владу країни та посилити позиції проросійських сил", — наголошують у Центрі.
