Обмеження включають заборону на поїздки, замороження активів, зокрема Центрального банку Ірану, обмеження на експорт і імпорт енергоносіїв, зброї, технологій, а також обслуговування вантажних літаків і суден.

Сьогодні Рада ЄС відновила низку санкцій проти Ірану через ядерну програму країни, які були призупинені після набуття чинності Спільного всеосяжного плану дій (СВПД, Iran nuclear deal) у 2015 році.

Про це йдеться у пресрелізі інституції.

Рішення ухвалене після відновлення санкцій ООН, оскільки Рада Безпеки ООН не продовжила дію скасування санкцій проти Ірану. Перед цим Франція, Німеччина та Велика Британія задіяли механізм “snapback”, передбачений СВПД.

Санкції включають ті, що були ухвалені Радою Безпеки ООН із 2006 року й автоматично інтегровані у право ЄС, а також автономні заходи блоку. Серед них є заборона на поїздки для певних осіб, заморожування активів фізичних і юридичних осіб, а також заборона надання їм коштів чи ресурсів.

Окрім ембарго на експорт зброї до Ірану та заборони передачі будь-яких товарів і технологій, що можуть бути використані в ядерних і балістичних програмах, діятимуть заборони на:

імпорт, купівлю та транспортування сирої нафти, природного газу, нафтопродуктів і нафтохімії, а також пов’язаних послуг;

продаж чи постачання ключового обладнання для енергетичного сектору;

продаж чи постачання золота, інших дорогоцінних металів і діамантів;

постачання певного морського обладнання;

використання окремого програмного забезпечення.

Окрім того, ЄС повторно заморожує активи Центрального банку Ірану та найбільших іранських комерційних банків.

Також Євросоюз знову забороняє доступ іранських вантажних літаків до аеропортів ЄС, а також технічне обслуговування та сервіс іранських вантажних літаків чи суден, що перевозять заборонені товари.

Що було раніше