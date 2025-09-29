Сьогодні Рада ЄС відновила низку санкцій проти Ірану через ядерну програму країни, які були призупинені після набуття чинності Спільного всеосяжного плану дій (СВПД, Iran nuclear deal) у 2015 році.
Про це йдеться у пресрелізі інституції.
Рішення ухвалене після відновлення санкцій ООН, оскільки Рада Безпеки ООН не продовжила дію скасування санкцій проти Ірану. Перед цим Франція, Німеччина та Велика Британія задіяли механізм “snapback”, передбачений СВПД.
Санкції включають ті, що були ухвалені Радою Безпеки ООН із 2006 року й автоматично інтегровані у право ЄС, а також автономні заходи блоку. Серед них є заборона на поїздки для певних осіб, заморожування активів фізичних і юридичних осіб, а також заборона надання їм коштів чи ресурсів.
Окрім ембарго на експорт зброї до Ірану та заборони передачі будь-яких товарів і технологій, що можуть бути використані в ядерних і балістичних програмах, діятимуть заборони на:
- імпорт, купівлю та транспортування сирої нафти, природного газу, нафтопродуктів і нафтохімії, а також пов’язаних послуг;
- продаж чи постачання ключового обладнання для енергетичного сектору;
- продаж чи постачання золота, інших дорогоцінних металів і діамантів;
- постачання певного морського обладнання;
- використання окремого програмного забезпечення.
Окрім того, ЄС повторно заморожує активи Центрального банку Ірану та найбільших іранських комерційних банків.
Також Євросоюз знову забороняє доступ іранських вантажних літаків до аеропортів ЄС, а також технічне обслуговування та сервіс іранських вантажних літаків чи суден, що перевозять заборонені товари.
Що було раніше
- 14 липня 2015 року п’ять постійних членів Ради Безпеки ООН (Китай, Франція, Російська Федерація, Велика Британія та США) разом із Німеччиною, за підтримки Верховного представника ЄС із закордонних справ, досягли з Іраном домовленості щодо довгострокового всеосяжного вирішення іранського ядерного питання. План передбачав низку послідовних кроків для гарантії того, що ядерна програма Ірану матиме виключно цивільний і мирний характер.
- У жовтні 2015 року Рада ЄС ухвалила декларацію 2015/C 345/01 про зняття всіх санкцій, пов’язаних з іранською ядерною програмою, відповідно до СВПД. Водночас у ЄС наголосили, що блок повторно запровадить санкції у разі суттєвого невиконання Іраном своїх зобов’язань за угодою.
- 28 серпня 2025 року країни Є3 (Франція, Німеччина, Британія) повідомили Раді Безпеки ООН, що Іран суттєво не виконує свої зобов’язання за СВПД, чим фактично запустили процедуру “snapback” — відновлення санкцій ООН після 30-денного періоду.
- Оскільки 17 вересня Рада Безпеки ООН не ухвалила нової резолюції, яка б запобігла “snapback”, санкційний режим було поновлено.
- У Тегерані попередили про "жорстку відповідь". Президент Масуд Пезешкіян наголосив, що Іран не планує виходити з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Водночас країна відкликала своїх послів із Лондона, Парижа та Берліна для консультацій.
- У МЗС Ірану назвали відновлення санкцій "юридично безпідставним та невиправданим", зазначивши, що всі країни повинні утриматися від визнання цього "незаконного кроку”.
- У червні Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що більше не може підтвердити місцезнаходження запасів іранського високозбагаченого урану. Йшлося про понад 400 кг.