Lufthansa звільнить 4 тисячі співробітників через штучний інтелект

Обіцяють, що це будуть здебільшого офісні посади.

Страйк співробітників Lufthansa, 12 березня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Німецький авіаперевізник Lufthansa підтвердив плани щодо скорочення штату до 2030 року на 4 тисячі співробітників.

Як пише Deutsche Welle, компанія стверджує, що внаслідок розвитку цифрових технологій та штучного інтелекту з'явилася можливість відмовитися від послуг людей у деяких напрямках "заради більшої ефективності". 

Боси Lufthansa переконують, що скорочення будуть спрямовані на адміністративні посади, в той час як операційний персонал залишиться на своїх місцях.

Профспілка Verdi, яка представляє інтереси працівників авіакомпанії, у відповідь пообіцяла чинити опір звільненням та поклала відповідальність за майбутні скорочення на німецьку та європейську авіаційну політику. Мовляв, регуляції призвели до зростання витрат через збори в аеропортах та інціативи із захисту довколишнього середовища.
﻿
