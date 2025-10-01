Папа Лев назвав “нелюдським” ставлення до іммігрантів у США

Понтифік згадав ставлення до мігрантів у контексті ставлення до абортів.

Папа Лев XIV розкритикував жорстку імміграційну політику президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

“Якщо хтось каже, що я проти абортів, але я погоджуюся з нелюдським ставленням до іммігрантів у Сполучених Штатах, я не знаю, чи це є позицією “за життя”, – сказав понтифік.

Таким чином Папа Римський відповів на питання американського журналіста.

Президент США Дональд Трамп вимагає від Венесуели, щоб вона прийняла назад своїх громадян, які наразі ув’язнені у США або перебувають у психіатричних закладах.

Адміністрація Трампа почала процедуру припинення декількох програм, які надавали захист венесуельським мігрантам. Такі кроки вже заблоковані судами в деяких випадках, які постановили, що рішення скасувати захист було незаконним або застосоване без належного обґрунтування.