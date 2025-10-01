Папа Лев назвав “нелюдським” ставлення до іммігрантів у США

Папа Лев XIV розкритикував жорстку імміграційну політику президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє Reuters.
“Якщо хтось каже, що я проти абортів, але я погоджуюся з нелюдським ставленням до іммігрантів у Сполучених Штатах, я не знаю, чи це є позицією “за життя”, – сказав понтифік.
Таким чином Папа Римський відповів на питання американського журналіста.
- Президент США Дональд Трамп вимагає від Венесуели, щоб вона прийняла назад своїх громадян, які наразі ув’язнені у США або перебувають у психіатричних закладах.
- Адміністрація Трампа почала процедуру припинення декількох програм, які надавали захист венесуельським мігрантам. Такі кроки вже заблоковані судами в деяких випадках, які постановили, що рішення скасувати захист було незаконним або застосоване без належного обґрунтування.
ICE провела скандальний рейд на заводі автоконцерну Hyundai, під час якого були затримані близько пів тисячі громадян Південної Кореї.
Антиміграційні рейди служби ICE, які відбуваються у Лос-Анджелесі, є законними і можуть продовжуватися. Відповідне рішення ухвалив Верховний суд США.
Руанда прийняла першу групу мігрантів, депортованих зі США, виконавши суперечливу угоду, укладену з адміністрацією президента Дональда Трампа про їхнє прийняття.