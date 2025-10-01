Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Папа Лев назвав “нелюдським” ставлення до іммігрантів у США

Понтифік згадав ставлення до мігрантів у контексті ставлення до абортів.

Папа Лев назвав “нелюдським” ставлення до іммігрантів у США
Папа Лев XIV

Папа Лев XIV розкритикував жорстку імміграційну політику президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

“Якщо хтось каже, що я проти абортів, але я погоджуюся з нелюдським ставленням до іммігрантів у Сполучених Штатах, я не знаю, чи це є позицією “за життя”, – сказав понтифік.

Таким чином Папа Римський відповів на питання американського журналіста.

  • Президент США Дональд Трамп вимагає від Венесуели, щоб вона прийняла назад своїх громадян, які наразі ув’язнені у США або перебувають у психіатричних закладах.
  • Адміністрація Трампа почала процедуру припинення декількох програм, які надавали захист венесуельським мігрантам. Такі кроки вже заблоковані судами в деяких випадках, які постановили, що рішення скасувати захист було незаконним або застосоване без належного обґрунтування.
