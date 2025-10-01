Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
ГоловнаСвіт

Сибіга - Орбану: Угорщина бажає вийти з усіх інтеграційних форматів, до яких належить Україна?

Глава МЗС прокоментував заяву Віктора Орбана про небажання Угорщини бути з Україною в одному інтеграційному форматі.

Сибіга - Орбану: Угорщина бажає вийти з усіх інтеграційних форматів, до яких належить Україна?
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (ліворуч) прибуває на засідання Європейської ради в Брюсселі, 14 грудня 2023 р.
Фото: EPA/UPG

Андрій Сибіга прокоментував заяву щодо Віктора Орбана про небажання Угорщини бути з Україною в одному інтеграційному форматі.

"Існує багато інтеграційних форматів, до яких угорці та українці вже належать разом. ООН, Рада Європи, СОТ, МВФ, ЦЄІ, ЄБРР, Дунайська комісія, ОЗХЗ, МАГАТЕ, ФАО та десятки інших.

Пане Орбане, отже, Угорщина має намір вийти з них усіх, так?", — ідеться у коментарі глави МЗС.

Фото: МЗС

  • Про угорські дрони в Україні Володимирові Зеленському доповів головком ЗСУ Олександр Сирський. За словами президента, українські військові зафіксували заходи в повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, були угорські дрони. "Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах", – додав президент.
  • Опісля міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Зеленський "починає божеволіти від антиугорських настроїв" і "привидів бачить~".
  • Тоді глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про "лицемірство та моральну деградацію" угорського уряду, "відкриту й приховану роботу проти України та решти Європи, службу прислужником Кремля".
  • Міноборони Угорщини заперечило, що їхні ЗС могли здійснювати такі польоти.
  • Згодом Генштаб ЗСУ оприлюднив треки руху дрону, який залетів в Україну з Угорщини. Сили оборони у відповідь патрулювали небо над Ужгородським районом розрахунком БпЛА СБС.
  • Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав фейком опублікований главою МЗС України Андрієм Сибігою маршрут руху угорського дрона над Україною.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies