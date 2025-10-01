Сибіга - Орбану: Угорщина бажає вийти з усіх інтеграційних форматів, до яких належить Україна?

Глава МЗС прокоментував заяву Віктора Орбана про небажання Угорщини бути з Україною в одному інтеграційному форматі.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (ліворуч) прибуває на засідання Європейської ради в Брюсселі, 14 грудня 2023 р.

Андрій Сибіга прокоментував заяву щодо Віктора Орбана про небажання Угорщини бути з Україною в одному інтеграційному форматі.

"Існує багато інтеграційних форматів, до яких угорці та українці вже належать разом. ООН, Рада Європи, СОТ, МВФ, ЦЄІ, ЄБРР, Дунайська комісія, ОЗХЗ, МАГАТЕ, ФАО та десятки інших.

Пане Орбане, отже, Угорщина має намір вийти з них усіх, так?", — ідеться у коментарі глави МЗС.

Фото: МЗС