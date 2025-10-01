Сибіга - Орбану: Угорщина бажає вийти з усіх інтеграційних форматів, до яких належить Україна?

Андрій Сибіга прокоментував заяву щодо Віктора Орбана про небажання Угорщини бути з Україною в одному інтеграційному форматі.
"Існує багато інтеграційних форматів, до яких угорці та українці вже належать разом. ООН, Рада Європи, СОТ, МВФ, ЦЄІ, ЄБРР, Дунайська комісія, ОЗХЗ, МАГАТЕ, ФАО та десятки інших.
Пане Орбане, отже, Угорщина має намір вийти з них усіх, так?", — ідеться у коментарі глави МЗС.
- Про угорські дрони в Україні Володимирові Зеленському доповів головком ЗСУ Олександр Сирський. За словами президента, українські військові зафіксували заходи в повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, були угорські дрони. "Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах", – додав президент.
- Опісля міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Зеленський "починає божеволіти від антиугорських настроїв" і "привидів бачить~".
- Тоді глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про "лицемірство та моральну деградацію" угорського уряду, "відкриту й приховану роботу проти України та решти Європи, службу прислужником Кремля".
- Міноборони Угорщини заперечило, що їхні ЗС могли здійснювати такі польоти.
- Згодом Генштаб ЗСУ оприлюднив треки руху дрону, який залетів в Україну з Угорщини. Сили оборони у відповідь патрулювали небо над Ужгородським районом розрахунком БпЛА СБС.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав фейком опублікований главою МЗС України Андрієм Сибігою маршрут руху угорського дрона над Україною.