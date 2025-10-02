Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
ГоловнаСвіт

Біля синагоги у Манчестері сталася різанина. Поліція повідомила про загиблих і постраждалих

Напад стався в Йом-Кіпур ‒ найсвятіший день в юдейському календарі. Нападника поліція ліквідувала.

Біля синагоги у Манчестері сталася різанина. Поліція повідомила про загиблих і постраждалих
Ілюстративне фото
Фото: manchestereveningnews.co.uk

У Манчестері поліція застрелила підозрюваного після нападу з ножем і автомобілем біля синагоги, внаслідок якого постраждали четверо людей. Пізніше правоохоронці повідомили про двох загиблих.

Про це пише Financial Times.

Напад стався в Йом-Кіпур ‒ найсвятіший день в юдейському календарі.

Поліцію викликали до синагоги єврейської громади Гітон-Парк близько 9:30 ранку. Відомо, що нападник спочатку наїхав автомобілем на людей, а потім завдавав удари ножем. Поліцейські о 09:38 здійснили постріли вогнепальною зброєю. “Одного чоловіка підстрелили, і вважається, що це був злочинець”, – повідомили у поліції.

Четверо людей отримали травми, спричинені як наїздом автомобіля, так і ножовими пораненнями. Cеред них охоронець синагоги.

На місці події прибули, зокрема, представники антитерористичних підрозділів, військові і сапери.

Мер Манчестера Енді Бернем заявив, що нападник, імовірно, загинув. 

Поліція Великого Манчестера оголосила протокол “Plato”, який застосовується у випадку масштабних атак, включно з “мобільними терористичними нападами”. Правоохоронці повідомили пізніше про двох загиблих.

Через інцидент британський прем'єр-міністр Кір Стармер достроково повернувся зі зустрічі Європейської політичної спільноти у в Копенгагені, щоб очолити засідання урядового комітету Cobra у Лондоні. В офісі мера Лондона повідомили, що поліція посилить патрулювання в єврейських громадах.

Стармер сказав, що “шокований” інцидентом, додавши, що напад у день Йом-Кіпура “робить його ще більш жахливим”.

﻿
