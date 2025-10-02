Біля синагоги у Манчестері сталася різанина. Поліція повідомила про загиблих і постраждалих

Напад стався в Йом-Кіпур ‒ найсвятіший день в юдейському календарі. Нападника поліція ліквідувала.

У Манчестері поліція застрелила підозрюваного після нападу з ножем і автомобілем біля синагоги, внаслідок якого постраждали четверо людей. Пізніше правоохоронці повідомили про двох загиблих.

Про це пише Financial Times.

Напад стався в Йом-Кіпур ‒ найсвятіший день в юдейському календарі.

Поліцію викликали до синагоги єврейської громади Гітон-Парк близько 9:30 ранку. Відомо, що нападник спочатку наїхав автомобілем на людей, а потім завдавав удари ножем. Поліцейські о 09:38 здійснили постріли вогнепальною зброєю. “Одного чоловіка підстрелили, і вважається, що це був злочинець”, – повідомили у поліції.

Четверо людей отримали травми, спричинені як наїздом автомобіля, так і ножовими пораненнями. Cеред них охоронець синагоги.

На місці події прибули, зокрема, представники антитерористичних підрозділів, військові і сапери.

Мер Манчестера Енді Бернем заявив, що нападник, імовірно, загинув.

Поліція Великого Манчестера оголосила протокол “Plato”, який застосовується у випадку масштабних атак, включно з “мобільними терористичними нападами”. Правоохоронці повідомили пізніше про двох загиблих.

#UPDATE | Greater Manchester Police can confirm two people have died following the major incident outside the Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue, Middleton Road, Crumpsall. — Greater Manchester Police (@gmpolice) October 2, 2025

Через інцидент британський прем'єр-міністр Кір Стармер достроково повернувся зі зустрічі Європейської політичної спільноти у в Копенгагені, щоб очолити засідання урядового комітету Cobra у Лондоні. В офісі мера Лондона повідомили, що поліція посилить патрулювання в єврейських громадах.

Стармер сказав, що “шокований” інцидентом, додавши, що напад у день Йом-Кіпура “робить його ще більш жахливим”.

I’m appalled by the attack at a synagogue in Crumpsall.



The fact that this has taken place on Yom Kippur, the holiest day in the Jewish calendar, makes it all the more horrific.



My thoughts are with the loved ones of all those affected, and my thanks go to the emergency… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 2, 2025