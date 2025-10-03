Британський уряд пообіцяв значно посилити захист євреїв після нападу на синагогу

Поліція ідентифікувала нападника на синагогу у Манчестері як Джихада аль-Шаміє, 35-річного громадянина Великої Британії сирійського походження. Його застрелили на місці озброєні фіцери.

Британський уряд пообіцяв подвоїти зусилля у боротьбі з антисемітизмом після нападу на синагогу в Манчестері, який забрав життя двох людей у Йом Кіпур ‒ найсвятіший день юдейського календаря, пише Reuters.

Сьогодні поліція назвала імена загиблих: 53-річний Едріан Доулбі та 66-річний Мелвін Кравіц, обидва місцеві мешканці. Вони загинули у четвер, коли нападник наїхав автомобілем на пішоходів, а потім почав різати людей ножем біля синагоги Heaton Park Hebrew Congregation у Манчестері.

Міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд заявила, що розуміє емоції, викликані війною в Газі, але наголосила, що вони “не повинні виливатися на британські вулиці”.

“Ми зробимо все необхідне, аби єврейська громада почувалася у безпеці. Люди побачать посилені поліцейські патрулі біля всіх громадських об’єктів ‒ насамперед синагог, але й інших місць, важливих для громади”, ‒ сказала Махмуд в інтерв’ю Times Radio.

Рівень антисемітизму у Великій Британії сягнув рекордних позначок після жовтня 2023 року. Лідери єврейської громади кажуть, що почуваються наляканими через регулярні масові марші на підтримку Палестини у великих містах, які, на їхню думку, розпалюють ненависть до євреїв.

Увечері після атаки в Манчестері у британських містах відбулися кілька пропалестинських протестів. Поліція зіткнулася з демонстрантами біля урядових будівель у Лондоні, було затримано 40 людей.