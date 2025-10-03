На околицях Лос-Анджелесу на нафтопереробному заводі спалахнула масштабна пожежа

У США поблизу Лос-Анджелеса на нафтопереробному заводі Чеврон вночі 3 жовтня спалахнула масштабна пожежа. Місцевих мешканців евакуювали до безпечніших місць, пише New York Post.

Стовп вогню було видно здалеку. Очевидці розповіли Los Angeles Times, що вибух відбувся близько 9:30.

"Полум’я сягало 90 метрів. Я не знав, чи розбився літак, чи стався землетрус, чи й те, й інше", – розповів виданню Кевін Мор, який перебував на Манхеттен-Біч.

За даними KCAL News, поліцейське управління Ель-Сегундо повідомило, що офіцери та пожежники прибули на нафтопереробний завод Chevron в Ель-Сегундо після отримання численних повідомлень про вибух.

Голова управління округу Лос-Анджелес Холлі Мітчелл, яка представляє місто Ель-Сегундо, повідомила, що пожежу вдалося локалізувати в одній секції нафтопереробного заводу.



