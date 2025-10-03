“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
На околицях Лос-Анджелесу на нафтопереробному заводі спалахнула масштабна пожежа

Причину не повідомили. 

На околицях Лос-Анджелесу на нафтопереробному заводі спалахнула масштабна пожежа
Пожежа на НПЗ біля Лос-Анджелеса
Фото: NY Post

У США поблизу Лос-Анджелеса на нафтопереробному заводі Чеврон вночі 3 жовтня спалахнула масштабна пожежа. Місцевих мешканців евакуювали до безпечніших місць, пише New York Post

Стовп вогню було видно здалеку. Очевидці розповіли Los Angeles Times, що вибух відбувся близько 9:30. 

"Полум’я сягало 90 метрів. Я не знав, чи розбився літак, чи стався землетрус, чи й те, й інше", – розповів виданню Кевін Мор, який перебував на Манхеттен-Біч. 

За даними KCAL News, поліцейське управління Ель-Сегундо повідомило, що офіцери та пожежники прибули на нафтопереробний завод Chevron в Ель-Сегундо після отримання численних повідомлень про вибух.

Голова управління округу Лос-Анджелес Холлі Мітчелл, яка представляє місто Ель-Сегундо, повідомила, що пожежу вдалося локалізувати в одній секції нафтопереробного заводу.
