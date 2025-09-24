У Франції учень поранив вчителя у школі, нападника затримали

14-річний учень поранив ножем в обличчя вчителя музики під час уроку у середній школі.

Сьогодні на північному сході Франції 14-річний учень поранив ножем в обличчя вчителя музики під час уроку у середній школі. Пораненого госпіталізували.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Підозрюваний втік, але невдовзі його заарештували. Він себе поранив під час арешту і його також доправили до лікарні.Інцидент стався у місті Бенфельд департаменту Нижній Рейн.

Міністерка освіти Франції Елізабет Борн у дописі на соціальній платформі X зазначила, що для надання допомоги учням та персоналу задіяли підрозділ екстреного реагування, і що вона негайно відвідає місце події.

Мер Бенфельда Джекі Волфорт повідомив журналістам, що школу евакуювали, і назвав подію “ізольованою”.