У Франції учень поранив вчителя у школі, нападника затримали

Сьогодні на північному сході Франції 14-річний учень поранив ножем в обличчя вчителя музики під час уроку у середній школі. Пораненого госпіталізували.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.
Підозрюваний втік, але невдовзі його заарештували. Він себе поранив під час арешту і його також доправили до лікарні.Інцидент стався у місті Бенфельд департаменту Нижній Рейн.
Міністерка освіти Франції Елізабет Борн у дописі на соціальній платформі X зазначила, що для надання допомоги учням та персоналу задіяли підрозділ екстреного реагування, і що вона негайно відвідає місце події.
Мер Бенфельда Джекі Волфорт повідомив журналістам, що школу евакуювали, і назвав подію “ізольованою”.
- Безпека у школах Франції останніми роками була предметом гострих дискусій. У червні тодішній прем'єр-міністр Франсуа Байру заявив, що уряд випробує можливість встановлення захисних воріт у школах після того, як шкільного помічника поранили ножем під час обшуку сумки.
- У 2020 році вбивство вчителя Самюеля Паті після того, як він показав учням карикатури на пророка Мухаммеда на уроці про свободу слова, викликало політичний скандал у країні.