У Франції учень поранив вчителя у школі, нападника затримали

Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ГоловнаСвіт

У Франції учень поранив вчителя у школі, нападника затримали

14-річний учень поранив ножем в обличчя вчителя музики під час уроку у середній школі.

У Франції учень поранив вчителя у школі, нападника затримали
Фото: elle.fr

Сьогодні на північному сході Франції 14-річний учень поранив ножем в обличчя вчителя музики під час уроку у середній школі. Пораненого госпіталізували.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Підозрюваний втік, але невдовзі його заарештували. Він себе поранив під час арешту і його також доправили до лікарні.Інцидент стався у місті Бенфельд департаменту Нижній Рейн.

Міністерка освіти Франції Елізабет Борн у дописі на соціальній платформі X зазначила, що для надання допомоги учням та персоналу задіяли підрозділ екстреного реагування, і що вона негайно відвідає місце події.

Мер Бенфельда Джекі Волфорт повідомив журналістам, що школу евакуювали, і назвав подію “ізольованою”.

  • Безпека у школах Франції останніми роками була предметом гострих дискусій. У червні тодішній прем'єр-міністр Франсуа Байру заявив, що уряд випробує можливість встановлення захисних воріт у школах після того, як шкільного помічника поранили ножем під час обшуку сумки.
  • У 2020 році вбивство вчителя Самюеля Паті після того, як він показав учням карикатури на пророка Мухаммеда на уроці про свободу слова, викликало політичний скандал у країні.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies