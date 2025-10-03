Фінський суд закрив справу проти екіпажу Eagle S щодо пошкодження кабелю в Балтійському морі

У Фінляндії окружний суд постановив сьогодні, що Гельсінкі не мають юрисдикції для переслідування капітана та двох офіцерів нафтового танкера тіньового флоту РФ Eagle S, яких звинуватили у пошкодженні підводних кабелів живлення та інтернету в Балтійському морі минулого року.
Про це повідомляє Reuters.
Судовий процес був однією з перших судових спроб покарати підозрюваних у пошкодженні критично важливої підводної інфраструктури, але справа ускладнюється положеннями міжнародного морського права та складністю доведення злочинного наміру.
Усі троє заперечували звинувачення.
“Окружний суд сьогодні виніс рішення про відхилення звинувачення у справі... разом із вимогами про відшкодування збитків, що виникають у зв'язку з цим звинуваченням, оскільки застосувати фінське кримінальне законодавство до справи було неможливо”, – йдеться у заяві суду.
- Сили НАТО в регіоні перейшли у стан підвищеної готовності після інциденту 25 грудня ‒ одного з низки випадків пошкодження кабелів та газопроводів у Балтійському морі з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
- У серпні прокуратура Фінляндії висунула членам екіпажу “Eagle S” обвинувачення у шкідництві та грубому порушенні роботи телекомунікацій.
- Судно Eagle S, яке перевозило нафтопродукти з Росії, підозрюється в тому, що воно пошкодило п'ять морських кабелів, тягнучи якір по дну Фінської затоки приблизно 90 кілометрів.
- Танкер належить до так званого тіньового флоту Росії.