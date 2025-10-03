Фінський суд закрив справу проти екіпажу Eagle S щодо пошкодження кабелю в Балтійському морі

У Фінляндії окружний суд постановив сьогодні, що Гельсінкі не мають юрисдикції для переслідування капітана та двох офіцерів нафтового танкера тіньового флоту РФ Eagle S, яких звинуватили у пошкодженні підводних кабелів живлення та інтернету в Балтійському морі минулого року.

Про це повідомляє Reuters.

Судовий процес був однією з перших судових спроб покарати підозрюваних у пошкодженні критично важливої підводної інфраструктури, але справа ускладнюється положеннями міжнародного морського права та складністю доведення злочинного наміру.

Усі троє заперечували звинувачення.

“Окружний суд сьогодні виніс рішення про відхилення звинувачення у справі... разом із вимогами про відшкодування збитків, що виникають у зв'язку з цим звинуваченням, оскільки застосувати фінське кримінальне законодавство до справи було неможливо”, – йдеться у заяві суду.