ГоловнаСвіт

Фінський суд закрив справу проти екіпажу Eagle S щодо пошкодження кабелю в Балтійському морі

"Застосувати фінське кримінальне законодавство до справи було неможливо".

Фінський суд закрив справу проти екіпажу Eagle S щодо пошкодження кабелю в Балтійському морі
Фінський вертоліт супроводжує танкер Eagle S
Фото: EPA/UPG

У Фінляндії окружний суд постановив сьогодні, що Гельсінкі не мають юрисдикції для переслідування капітана та двох офіцерів нафтового танкера тіньового флоту РФ Eagle S, яких звинуватили у пошкодженні підводних кабелів живлення та інтернету в Балтійському морі минулого року. 

Про це повідомляє Reuters.

Судовий процес був однією з перших судових спроб покарати підозрюваних у пошкодженні критично важливої підводної інфраструктури, але справа ускладнюється положеннями міжнародного морського права та складністю доведення злочинного наміру. 

Усі троє заперечували звинувачення. 

“Окружний суд сьогодні виніс рішення про відхилення звинувачення у справі... разом із вимогами про відшкодування збитків, що виникають у зв'язку з цим звинуваченням, оскільки застосувати фінське кримінальне законодавство до справи було неможливо”, – йдеться у заяві суду. 

  • Сили НАТО в регіоні перейшли у стан підвищеної готовності після інциденту 25 грудня ‒ одного з низки випадків пошкодження кабелів та газопроводів у Балтійському морі з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
  • У серпні прокуратура Фінляндії висунула членам екіпажу “Eagle S” обвинувачення у шкідництві та грубому порушенні роботи телекомунікацій.
  • Судно Eagle S, яке перевозило нафтопродукти з Росії, підозрюється в тому, що воно пошкодило п'ять морських кабелів, тягнучи якір по дну Фінської затоки приблизно 90 кілометрів.
  • Танкер належить до так званого тіньового флоту Росії.
