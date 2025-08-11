Фінляндія висунула обвинувачення екіпажу російського судна "тіньового флоту" у пошкодженні кабеля в Балтійському морі

Прокуратура Фінляндії висунула обвинувачення у шкідництві та грубому порушенні роботи телекомунікацій членам екіпажу судна російського тіньового флоту "Eagle S", яке у грудні 2024 року пошкодило електричний кабель у Балтійському морі, пише Yle.

Обвинувачені у справі — капітан, а також його перший та другий помічники. Сторона обвинувачення вказує, що судно створило серйозну загрозу для системи енергопостачання та зв'язку, а ремонтні роботи коштували власникам не менш як €60 мільйонів.

Обвинувачені заперечують свою провину. Крім того, захист наполягає, що справа нібито не може розглядатися у фінській юрисдикції, оскільки пошкодження сталися за межами територіальних вод Фінляндії.

Судно Eagle S, яке перевозило нафтопродукти з Росії, підозрюється в тому, що воно пошкодило п'ять морських кабелів, тягнучи якір по дну Фінської затоки приблизно 90 кілометрів.

Танкер належить до так званого тіньового флоту Росії.