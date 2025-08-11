Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
ГоловнаСвіт

Фінляндія висунула обвинувачення екіпажу російського судна "тіньового флоту" у пошкодженні кабеля в Балтійському морі

Судно створило серйозну загрозу для системи енергопостачання та зв'язку

Фінляндія висунула обвинувачення екіпажу російського судна "тіньового флоту" у пошкодженні кабеля в Балтійському морі
танкер Eagle S
Фото: скриншот відео

Прокуратура Фінляндії висунула обвинувачення у шкідництві та грубому порушенні роботи телекомунікацій членам екіпажу судна російського тіньового флоту "Eagle S", яке у грудні 2024 року пошкодило електричний кабель у Балтійському морі, пише Yle.

Обвинувачені у справі  — капітан, а також його перший та другий помічники. Сторона обвинувачення вказує, що судно створило серйозну загрозу для системи енергопостачання та зв'язку, а ремонтні роботи коштували власникам не менш як €60 мільйонів.

Обвинувачені заперечують свою провину. Крім того, захист наполягає, що справа нібито не може розглядатися у фінській юрисдикції, оскільки пошкодження сталися за межами територіальних вод Фінляндії.

Судно Eagle S, яке перевозило нафтопродукти з Росії, підозрюється в тому, що воно пошкодило п'ять морських кабелів, тягнучи якір по дну Фінської затоки приблизно 90 кілометрів.

Танкер належить до так званого тіньового флоту Росії.

  • З 1 липня Німеччина запровадила новий захід проти "тіньового флоту" Росії. Тепер федеральні служби запитують судна, що прямують на схід поблизу острова Фемарн у Балтійському морі, про наявність страхування від шкоди, заподіяної розливом нафти, 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies