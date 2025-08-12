Грецька поліція вилучила партію наркотиків вартістю 5,5 мільйона євро

"Товар" ховали у контейнері з бананами з Еквадору.

Поліція Греції провела операцію із конфіскації масштабної партії наркотиків, які ввезли до країни на борту одного з торговельних суден.

Як пише Associated Press, зловмисники сховали майже 300 кілограмів кокаїну у контейнері з бананами, експортованими з Еквадору. Про незаконний "товар" грецьких колег попередили співробітники Національної кримінальної агенції Сполученого Королівства.

Одразу після прибуття судна у порт міста Салоніки правоохоронці змогли непомітно для злочинців вилучити кокаїн з контейнера, який в цей час чіпляли на вантажівку. Далі вони простежили за транспортом і затримали водія та пасажирів у передмісті Афін.

Зловмисниками виявилися двоє громадян Греції та один громадянин Болгарії, що був пов'язаний з кримінальною бандою. Загальна вартість вилученого у них кокаїну становить близько 5,5 мільйона євро.