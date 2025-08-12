​Туреччина готова організувати зустріч Зеленського, Трампа, Путіна і Ердогана

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.
Про це він повідомив у Telegam.
Зеленський розповів, що Ердоган знову наголосив, що Анкара готова організувати зустріч глав України, США, Росії та Туреччини.
"Обговорили наявну дипломатичну ситуацію та можливості, які вона відкриває зараз. Президент Ердоган чітко заявив, що будь-які перемовини без України не принесуть сталого миру. Однаково розуміємо всі ризики та загрози. Імітований, а не чесний мир точно не втримається довго і спонукатиме Росію до ще більшого захоплення територій", - написав президент.
Зеленський також наголосив, що українська сторона готова до будь-яких форматів зустрічі заради того, щоб припинити вбивства та закінчити війну.
"Президент Ердоган підтвердив готовність своєї країни організувати саміт лідерів України, США, Росії та Туреччини. Також говорили про заходи на найвищому рівні, які Україна готує під час Генасамблеї ООН. Спільно працюємо над участю Туреччини", - зазначив Зеленський.
- Туреччина постійно проштовхує тему перемовин України і Росії. Минулого року у відеозверненні до учасників саміту “Україна-Південно-Східна Європа”, він в черговий раз заявив, що готовий прийняти на своїй території “мирні переговори” між Росією та Україною.
- На початку цього року Ердоган говорив Зеленському, що Туреччина - ідеальне місце для перемовин.
-
З весни 2022 Україна і Росія не проводили переговорів щодо врегулювання війни. Допоки тривали переговорні раунди, Росія не припиняла чинити звірства і атакувати українські населені пункти. Останній раунд переговорів відбувся 15 квітня 2022 року, уже після відходу російських військ з Київщини та фіксації воєнних злочинів, скоєних окупантами. 4 жовтня 2022 року Зеленський увів у дію рішення РНБО від 30 вересня "Щодо дій України у відповідь на спробу РФ анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності". У рішенні РНБО констатується неможливість проведення переговорів із президентом РФ Путіним.
-
У лютому 2024 року українська влада заговорила про можливість перемовин із росіянами, кажучи, що перемовини ці можливі тільки на умовах України, викладених в так званій Формулі миру.