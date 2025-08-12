У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
РЖД у вогні
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
​Туреччина готова організувати зустріч Зеленського, Трампа, Путіна і Ердогана

Президенти України і Туреччини провели телефонну розмову. 

​Туреччина готова організувати зустріч Зеленського, Трампа, Путіна і Ердогана
Володимир Зеленський і Реджеп Ердоган (архівне фото)
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Про це він повідомив у Telegam.

Зеленський розповів, що Ердоган знову наголосив, що Анкара готова організувати зустріч глав України, США, Росії та Туреччини.

"Обговорили наявну дипломатичну ситуацію та можливості, які вона відкриває зараз. Президент Ердоган чітко заявив, що будь-які перемовини без України не принесуть сталого миру. Однаково розуміємо всі ризики та загрози. Імітований, а не чесний мир точно не втримається довго і спонукатиме Росію до ще більшого захоплення територій", - написав президент.

Зеленський також наголосив, що українська сторона готова до будь-яких форматів зустрічі заради того, щоб припинити вбивства та закінчити війну.

"Президент Ердоган підтвердив готовність своєї країни організувати саміт лідерів України, США, Росії та Туреччини. Також говорили про заходи на найвищому рівні, які Україна готує під час Генасамблеї ООН. Спільно працюємо над участю Туреччини", - зазначив Зеленський.

  • З весни 2022 Україна і Росія не проводили переговорів щодо врегулювання війни. Допоки тривали переговорні раунди, Росія не припиняла чинити звірства і атакувати українські населені пункти. Останній раунд переговорів відбувся 15 квітня 2022 року, уже після відходу російських військ з Київщини та фіксації воєнних злочинів, скоєних окупантами. 4 жовтня 2022 року Зеленський увів у дію рішення РНБО від 30 вересня "Щодо дій України у відповідь на спробу РФ анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності". У рішенні РНБО констатується неможливість проведення переговорів із президентом РФ Путіним.

  • У лютому 2024 року українська влада заговорила про можливість перемовин із росіянами, кажучи, що перемовини ці можливі тільки на умовах України, викладених в так званій Формулі миру.
