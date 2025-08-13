Німецькі військові хочуть отримати 8300 безпілотних систем, відстаючи від союзників по НАТО

Німецькі військові прагнуть отримати 8300 систем безпілотників до кінця десятиліття, пише Bloomberg.
Видання зазначає, що це набагато менше, ніж хочуть деякі їхні союзники Берліна у НАТО. Витрати на безпілотні оборонні системи та автономну зброю стрімко зростають у всьому світі.
Згідно зі списком вимог міністерства, з яким ознайомилося Bloomberg News, збройні сили Німеччини до 2029 року планують придбати безпілотні авіаційні системи, кожна з яких може включати кілька безпілотників та обладнання, зокрема пускові установки та контролери польотів.
“Для порівняння, мільйони безпілотників були використані Україною та Росією під час їхньої війни”, ‒ нагадують у матеріалі.
Як США, так і Велика Британія поставили безпілотники в центр планів модернізації своїх збройних сил.
Масштаб планів Німеччини щодо замовлення розвідувальних безпілотників, перехоплювачів та барражуючих боєприпасів підтвердило джерело.
- Німеччина планує подвоїти свій річний оборонний бюджет до 162 мільярдів євро упродовж чотирьох років. Проте додаткові витрати, викликані війною Росії в Україні та сумнівами щодо прихильності США до європейської безпеки, переважно підуть на традиційну військову техніку, яку доповнять безпілотники.