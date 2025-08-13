​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Кошта назвав три ключові меседжі Трампа під час онлайн-перемовин з європейськими лідерами

Зокрема, є готовність США спільно з Європою працювати над зміцненням умов безпеки.

Антоніу Кошта
Фото: Portugal.gov.pt

Президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що під час масштабних онлайн-перемовин 13 серпня президент США Дональд Трамп озвучив три головні цілі, які він доніс до європейських лідерів та Володимира Зеленського, пише «Європейська правда».

Як розповів Кошта на спільному прес-підході з президентом Франції Еммануелем Макроном, першим пунктом лідер США назвав досягнення припинення вогню. Другим — принцип, що «ніхто, крім України, не може вести перемовини щодо справ України».

Третьою метою, за словами Кошти, є готовність США спільно з Європою працювати над зміцненням умов безпеки після встановлення тривалого та справедливого миру.

Кошта висловив сподівання, що під час зустрічі Трампа з Путіним на Алясці 15 серпня вдасться «досягти припинення вогню та відкрити шлях до миру в Україні».

  • 13 серпня лідери України, Європи і США провели переговори перед зустріччю Трампа і Путіна на Алясці.
  • Канцлер Німеччини згодом повідомив, що європейці донесли американському президентові меседж про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки. 
