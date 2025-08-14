Російський експорт падає п’ятий місяць поспіль через зниження цін на нафту

Експортні ціни на російську нафту, які перевищували $70 за барель на початку року, у другому кварталі в середньому становили $56.

У червні російський експорт продовжував скорочуватися. Ця ситуація спостерігається уже п’ятий місяць поспіль, пише Bloomberg.

Обсяги поставок за кордон зменшилися приблизно на 8% у річному вимірі після майже 10% падіння у травні. У другому кварталі експорт знизився на 5,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року — такими ж темпами, як і у першому кварталі.

Спад пов’язують із погіршенням ситуації на сировинних ринках. У липні Центробанк РФ заявив, що основною причиною падіння стало зниження цін. За його оцінками, експортні ціни на російську нафту, які перевищували $70 за барель на початку року, у другому кварталі в середньому становили $56.

Очікується подальше зниження цін у другій половині року через дисбаланс попиту й пропозиції, зокрема через зростання видобутку в межах ОПЕК+. Центробанк прогнозує середню ціну на нафту цього року на рівні $55 за барель, що нижче за попередню оцінку у $60.

Водночас останній санкційний пакет ЄС, який у Брюсселі назвали «одним із найжорсткіших», поки що не мав відчутного ефекту. Дії президента США Дональда Трампа щодо покупців російської нафти та його погрози новими митами також поки не призвели до значних перебоїв у постачанні.

Різниця між цінами на російську еталонну нафту і світовими котируваннями скоротилася до найнижчого рівня з початку війни проти України, попри зниження ЄС граничної ціни на російську нафту з $60 до $47,60 за барель.

За перше півріччя 2025 року експорт Росії впав на 5,9% — до $196,1 млрд, імпорт залишився на рівні $138,7 млрд. Профіцит поточного рахунку скоротився до $25 млрд із $42,1 млрд рік тому на тлі ослаблення торгового балансу та зростання дефіциту у сфері послуг, повідомив Центробанк РФ.