Bloomberg: ціни на природний газ у Європі впали до мінімуму напередодні саміту Трампа і Путіна на Алясці

Напередодні саміту лідера США Дональда Трампа із російським президентом Владіміром Путіним, ціни на природний газ у Європі впали майже до найнижчого рівня у 2025 році, пише Bloomberg.

Ф'ючерси на газ, що торгуються в Амстердамі, впали приблизно на 10% з початку місяця, досягнувши найнижчого рівня з травня.

Хоча мало хто з трейдерів прогнозує неминуче повернення російського трубопровідного газу до Європи, навіть якщо буде домовлено про припинення вогню в Україні, — будь-яке посилення або послаблення санкцій щодо російських енергоносіїв може мати значні наслідки для світових постачань.

Напередодні зустрічі в п'ятницю, голландські ф'ючерси на найближчий місяць, європейський газовий бенчмарк, упали на 1,4% — до 31,70 євро — до 9:55 в Амстердамі. Малоймовірно, що будуть якісь новини з переговорів, які розпочнуться о 15:00 (за Нью-Йорком), до закриття торгів газом о 18:00 в Амстердамі. Це означає, що потенційна цінова реакція не відбудеться до повторного відкриття ринку в понеділок вранці.

Європейські ціни на газ все ще перевищують рівні, на яких вони зазвичай торгувалися до енергетичної кризи, яка почалася понад три роки тому, після вторгнення Росії в Україну.

Сьогодні Європа отримує більшу частину своїх поставок з віддалених країн, включаючи США та Катар, причому менше п'ятої частини надходить з Росії минулого року, але він конкурує за ці вантажі з іншими великими покупцями в Азії.

Відродження російських проєктів зі зрідженого природного газу, деякі з яких перебувають під санкціями США, може збільшити пул світових постачань та полегшити залучення постачань.

За оцінками BloombergNEF, загальний обсяг постачань російського СПГ може досягти 50 млн т до 2030 року, якщо пов'язані з цим санкції будуть зняті, що на 50% більше, ніж 2024 року.

Тим часом президент США попередив Москву, що він готовий запровадити "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться на припинення вогню. Трамп вже подвоїв тарифи на Індію до 50% на її закупівлі російської нафти.

Крім того, Трамп тисне на Європу купувати більше СПГ у США, і очікується, що кілька нових проєктів будуть запущені найближчими роками. Європа зобов'язалася повністю відмовитися від імпорту енергоносіїв з Росії до кінця 2027 року.

Оскільки ціни на газ впали напередодні зустрічі, хоча й у вузькому діапазоні, аналітики Energy Aspects Ltd. на чолі з Ерісою Паско та Джеймсом Вадделлом очікують, що вони можуть відновитися, оскільки ринок може переоцінювати швидке повернення російського газу.

Вищі ціни також можуть виникнути, якщо США підвищать штрафи на російську нафту та газ за відсутності прогресу в угоді. На щастя для Європи, вона досягла стабільного прогресу в збільшенні обсягів сховищ на цей рік, а резерви заповнені майже на 73%.

"Ми звикли очікувати неочікуваного як від Трампа, так і від Путіна, і це пояснює, чому ринку важко позиціонувати себе", – сказав колишній керівник енергетичної компанії, Жан-Крістіан Хайнц, який зараз є незалежним консультантом у Wideangle LNG.