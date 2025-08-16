На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Зустріч Трампа й Путіна в форматі "три на три" завершена

На зустріч у графіку президента США закладали близько 5-6 годин, а завершили перший етап за три. 

Зустріч Трампа й Путіна в форматі "три на три" завершена
Путін і Трамп, Аляска, 15 серпня
Фото: Білий дім у X

Зустріч американського президента Дональда Трампа із російським лідером Владіміром Путіним у форматі "три на три" закінчилася. Вона тривала близько 2:45 годин, передає Суспільне

За результатами зустрічі має бути пресконференція. Однак почалася вона не зразу, а приблизно через пів години.

Перед початком зустрічі Трамп казав, що сподівається сьогодні домовитися про припинення вогню в Україні. 

Місцем першого за час повномасштабного вторгнення саміту російського і американського президентів стала військова база США в штаті Аляска. Переговори вели в форматі три на три: Дональд Трамп, держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник Стів Віткофф з американського боку, Путін, його радник Ушаков і міністр закордонних справ Лавров – з російського. 

Тепер президенти матимуть спільну пресконференцію. Від початку планували, що, окрім зустрічі "три на три", має бути і розмова з розширеними командами. 

Агентство Reuters писало, що до американської делегації увійшли очільник Центрального розвідувального управління, спецпредставник Стів Віткофф (який сам неодноразово літав до Москви говорити із Путіним), держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент і міністр торгівлі Говард Лутнік. Серед російського представництва є міністр закордонних справ Лавров, що приїхав до Штатів в одязі з написом, схожим на "СРСР", путінський радник Юрій Ушаков, міністри оборони і фінансів, глава Фонду спеціальних інвестицій.
