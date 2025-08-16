Зустріч Трампа й Путіна в форматі "три на три" завершена

На зустріч у графіку президента США закладали близько 5-6 годин, а завершили перший етап за три.

Зустріч американського президента Дональда Трампа із російським лідером Владіміром Путіним у форматі "три на три" закінчилася. Вона тривала близько 2:45 годин, передає Суспільне.

За результатами зустрічі має бути пресконференція. Однак почалася вона не зразу, а приблизно через пів години.

Перед початком зустрічі Трамп казав, що сподівається сьогодні домовитися про припинення вогню в Україні.

Місцем першого за час повномасштабного вторгнення саміту російського і американського президентів стала військова база США в штаті Аляска. Переговори вели в форматі три на три: Дональд Трамп, держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник Стів Віткофф з американського боку, Путін, його радник Ушаков і міністр закордонних справ Лавров – з російського.

Тепер президенти матимуть спільну пресконференцію. Від початку планували, що, окрім зустрічі "три на три", має бути і розмова з розширеними командами.

Агентство Reuters писало, що до американської делегації увійшли очільник Центрального розвідувального управління, спецпредставник Стів Віткофф (який сам неодноразово літав до Москви говорити із Путіним), держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент і міністр торгівлі Говард Лутнік. Серед російського представництва є міністр закордонних справ Лавров, що приїхав до Штатів в одязі з написом, схожим на "СРСР", путінський радник Юрій Ушаков, міністри оборони і фінансів, глава Фонду спеціальних інвестицій.