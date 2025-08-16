У США репера Шона Кінгстона засудили до 3 років за шахрайство на понад $1 млн

Його мати, Джаніс Тернер, була засуджена у липні до п’яти років.

У США репера Шона Кінгстона засудили до трьох з половиною років ув’язнення у федеральній тюрмі за участь у шахрайській схемі на мільйон доларів.

Про це пише ВВС.

Співака, відомого хітом "Beautiful Girls", визнали винним на початку цього року разом зі своєю матір’ю у схемі електронного шахрайства, під час якої вони викрадали розкішні товари, включно з годинниками, 232-дюймовим LED-телевізором, броньованим Cadillac Escalade та меблями, на суму понад $1 млн (£738,000).

За даними прокуратури, Кінгстон (справжнє ім’я Кісеан Андерсон) та його мати користувалися його знаменитістю, щоб отримувати товари від жертв, а коли настав час оплати, надсилали підроблені квитанції про переказ.

Співак вибачився перед судом перед винесенням вироку і заявив, що зробив висновки зі своїх дій.

Ямайсько-американського репера заарештували у 2024 році в Каліфорнії, де мав виступати на армійській базі в пустелі Мохаве. Перед цим влада обшукала його дім поблизу Форт-Лодердейла, де також була затримана його мати.

Федеральні прокурори повідомили, що Кінгстон виходив на зв’язок із жертвами через соцмережі, нібито зацікавившись купівлею розкішних товарів, і запрошував їх до своїх будинків у Південній Флориді.

Кінгстон обіцяв розмістити їхні товари у соцмережах або рекомендувати їх іншим "відомим знаменитостям". Проте коли настав час оплати, він або його мати надсилали підроблені квитанції про переказ, що показували нібито оплату.

Більшість жертв так і не отримали грошей, хоча деякі були виплачені після втручання правоохоронців або судових позовів.Ключовим доказом у суді стали SMS-повідомлення між Кінгстоном та його матір’ю, де обговорювали підроблені квитанції.

Кінгстон почне відбувати покарання негайно.