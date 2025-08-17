З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
ГоловнаСвіт

Ізраїль озвучив умови для перемир'я з ХАМАСом

Ізраїль погодиться на угоду за умови, що всі заручники будуть звільнені одночасно і Газа буде демілітаризована.

Ізраїль озвучив умови для перемир'я з ХАМАСом
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

На тлі повідомлень про готовність ХАМАСу до поетапного припинення вогню та укладання угоди про заручників, в офісі прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу заявили, що Ізраїль погодиться на перемир’я з ХАМАСом за умови одночасного звільнення всіх заручників та виконання решти умов Ізраїлю щодо припинення війни, пише The Times of Israel.

“Офіс прем’єр-міністра зазначає, що Ізраїль погодиться на угоду за умови, що всі заручники будуть звільнені одночасно, і відповідно до наших умов щодо припинення війни, які включають роззброєння ХАМАС, демілітаризацію Сектору Гази, встановлення ізраїльського контролю над периметром Гази та встановлення влади, яка не належить до ХАМАСу та Палестинської адміністрації і яка буде жити в мирі з Ізраїлем”, — йдеться у заяві.

Переговорники Хамасу в Каїрі цього тижня висловили готовність відмовитися від вимог, висунутих минулого місяця, які призвели до зриву переговорів про заручників у Досі, повідомили The Times of Israel ізраїльський чиновник і арабський дипломат, обізнані з цим питанням.

Останніми днями з'явилося багато повідомлень про нібито гнучкість ХАМАСу та його можливу готовність повернутися до так званої “пропозиції Віткоффа” щодо 60-денного припинення вогню та утримання заручників, за якою половина живих заручників буде звільнена, з положеннями про переговори щодо остаточного припинення війни.

За інформацією 12-го каналу, Нетаньягу нещодавно отримав “драматичний” документ від джерела, що брало участь у переговорах, у якому письмово висловлюється готовність ХАМАСу досягти часткової угоди після того, як угруповання довго наполягало на тому, що звільнить додаткових заручників лише в обмін на попереднє зобов'язання Ізраїлю щодо постійного припинення вогню.

  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна перебуває у процесі перемовин з декількома державами щодо переселення палестинського населення Смуги Гази. Йдеться про Південний Судан, Сомалі, Ефіопію, Лівію та Індонезію. Усі вони розраховують в обмін на згоду прийняти палестинців отримати "суттєві фінансові та міжнародні компенсації".
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies