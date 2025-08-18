Зустріч Трампа і Зеленського запланована на 20 годину, ще через дві години – переговори з європейськими лідерами

Володимир Зеленський і Дональд Трамп на зустрічі 25 червня 2025 року у Гаазі

За даними вашингтонської газети Roll Call, зустріч американського президента Дональда Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським запланована на 1 годину за місцевим часом (20:00 за Києвом). О 20:15, після привітань президентів, вони почнуть двосторонні переговори.

Після цього, о 21:15, Трамп прийме європейських лідерів. О 22 годині розпочнеться багатостороння зустріч із ними.

В оприлюдненому розкладі немає спільної пресконференції.

Візит Зеленського до Вашингтона 18 серпня

15 серпня Дональд Трамп приймав на Алясці російського лідера Владіміра Путіна, а після цього він телефонував Зеленському, аби розповісти про результати перемовин. В офіційних заявах після переговорів не говорили про те, які саме умови для припинення вогню обговорювали Путін і Трамп, але, за даними медіа, Росія все ще вимагає фактичної капітуляції України.

Володимир Зеленський за результатами дзвінка Дональда Трампа заявив, що полетить до Вашингтона у понеділок, аби обговорити деталі для завершення війни.

На тлі перемовин Трампа із російським диктатором у тісному контакті з Києвом залишалися європейські лідери. Частина з них сьогодні у Вашингтоні допомагатиме відстоювати українські інтереси. Це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, німецький канцлер Фрідріх Мерц і президент Франції Еммануель Макрон. За даними преси, будуть і британський прем'єр-міністр та прем'єр-міністерка Італії, президент Франції, а також генсек НАТО.

Попередня поїздка Зеленського до Штатів

З моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому Володимир Зеленський літав до США один раз і ще кілька разів вони бачилися на полях міжнародних заходів в інших країнах.

Перша поїздка, проведена 28 лютого, завершилася скандалом і публічними нападками американської влади на українських колег. Тоді Трамп звинуватив Зеленського у "неготовності до миру". За цим послідувало тижні напруженої дипломатії та зупинка Вашингтоном військової допомоги Україні. Згодом заплановані постачання відновили.

Короткі перемовини президенти мали в Італії, на прощанні з Папою Римським Франциском. У червні вони мали зустріч в Гаазі на полях саміту НАТО.