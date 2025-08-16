Зеленський у понеділок полетить до Трампа обговорити деталі "по завершенню війни і вбивств"

Президент Володимир Зеленський у понеділок полетить до США на переговори з Дональдом Трампом. Він назвав нинішню телефонну розмову з американським колегою змістовною. Вони говорили спершу сам на сам, а тоді – за участі європейських лідерів.

Дзвінок тривав понад півтори години, з них година – безпосередньо між президентами України і США. Україна знову підтвердила, що готова до продуктивної роботи заради миру, сказав Зеленський за підсумками перемовин.

"Президент Трамп поінформував мене про свою зустріч із російським керівником, про основні пункти розмови. Важливо, що сила Америки впливає на розвиток ситуації. Ми підтримуємо пропозицію Президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна – Америка – Росія. Україна підкреслює: ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього. Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюсь обговорити з Президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення", – сказав Зеленський.

Він вважає важливим, аби представники країн Європи були задіяні у всіх етапах запади надійних гарантій безпеки разом зі США.

"Ми обговорили позитивні сигнали від американської сторони щодо участі в гарантуванні безпеки Україні. Продовжуємо координувати наші позиції з усіма партнерами. Дякую всім, хто допомагає!" – підсумував президент.