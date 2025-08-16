Трамп поговорив з Зеленським та європейськими лідерами після саміту на Алясці (доповнено)

Після зустрічі з Путіним Трамп розмовляв із європейськими лідерами та президентом Зеленським.

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами.

Про це повідомляє заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно. Інформацію про те, що дзвінок відбувся сьогодні вранці за київським часом, підтвердили в Офісі президента.

Там уточнили, що дзвінок був тривалим. Спершу говорили Зеленський із Трампом, потім до них поєдналися європейські лідери.

"Президент Трамп зараз розмовляє телефоном з Володимиром Зеленським та іншими лідерами Європи", сказав Скавіно і додав, що літак Трампа приземлився на базі Ендрюс і через розмову була затримка з виходом Трампа з літака.

За словами прессекретаря Білого дому Каролін Лівітт, президент провів більшу частину шестигодинного польоту розмовляючи по телефону. Після телефонної розмови із Зеленським Трамп також поговорив з представниками НАТО.

Напередодні американський президент сказав, що говоритиме телефоном про результати розмови з лідерами інших країн і Володимиром Зеленським зокрема.

"Я, звичайно, зателефоную нашому президенту Зеленському та розповім йому про сьогоднішню зустріч", – сказав Трамп під час конференції.

Офіс президента Зеленського підтвердив, що лідер України розмовляв з Трампом у суботу вранці.

В Офісі президента повідомили, що "це був тривалий дзвінок, спочатку – президенти Зеленський і Трамп, потім ще підключились європейські лідери".

За інформацією "Радіо Свобода", у телефонній розмові з Трампом взяли участь президент України Володимир Зеленський, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, президент Польщі Кароль Навроцький, прем’єр Британії Кір Стармер, генсек НАТО Марк Рютте.

Також брали участь держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Стів Віткофф. Про це Радіо Свобода повідомили у пресслужбі Єврокомісії.

"Суспільне" з посиланням на сайт Ради ЄС також повідомляє, що після зустрічі Трампа з Путіним посли ЄС сьогодні зберуться на позачергове засідання в онлайн-форматі. На порядку денному лише одне питання: агресія Росії проти України, обмін думками.