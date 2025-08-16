Лідери ЄС оприлюднили спільну заяву на підтримку України після перемовин Трампа і Путіна

«На Збройні сили України або на їхню співпрацю з третіми країнами не повинні накладатися жодні обмеження. Росія не може мати права вето на шлях України до ЄС і НАТО», - наголосили підписанти заяви.

З’явилася спільна заява президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, президента Євроради Антоніу Кошти, лідера Франції Еммануеля Макрона, прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні, канцлера ФРН Фрідріха Мерца, прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера, президента Фінляндії Александра Стубба, прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска з приводу перемовин Дональда трампа і Володимира Путіна.

Текст заяви оприлюднили на сайті Єврокомісії.

Лідери ЄС розповіли, що Трамп доповів їм про хід перемовин із російським диктатором 15 серпня.

«Лідери привітали зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні, завершення російської агресивної війни та досягнення справедливого й тривалого миру. Як сказав президент Трамп: «Немає угоди, доки не буде угоди». Відповідно до бачення президента Трампа, наступним кроком мають стати подальші переговори за участю президента Зеленського, з яким він незабаром зустрінеться», - зазначили підписанти.

Лідери ЄС наголосили, що готові співпрацювати з Трампом і Зеленським щодо проведення тристороннього саміту за підтримки Європи і висловилися за гарантії безпеки для Києва.

«Ми чітко заявляємо, що Україна повинна мати надійні гарантії безпеки для ефективного захисту свого суверенітету та територіальної цілісності. Ми вітаємо заяву президента Трампа про готовність США надати гарантії безпеки. Коаліція охочих готова відігравати активну роль. На Збройні сили України або на їхню співпрацю з третіми країнами не повинні накладатися жодні обмеження. Росія не може мати права вето на шлях України до ЄС і НАТО», - йдеться у заяві.

Також у документі наголосили, що «Україна самостійно ухвалюватиме рішення щодо своєї території. Міжнародні кордони не повинні змінюватися силою».

Лідери ЄС запевнили і продовженні підтримки нашої держави і «налаштовані робити більше, аби зберегти силу України для досягнення припинення бойових дій і справедливого та тривалого миру».

«Допоки тривають убивства в Україні, ми готові підтримувати тиск на Росію. Ми продовжимо посилювати санкції та ширші економічні заходи, щоб тиснути на воєнну економіку Росії доти, доки не буде досягнуто справедливого й тривалого миру. Україна може розраховувати на нашу непохитну солідарність у процесі досягнення миру, який гарантуватиме життєво важливі інтереси безпеки України та Європи», - підсумували підписанти.