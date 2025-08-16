«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Після саміту на Алясці Ердоган сподівається, що “новий процес за участю Зеленського” закладе основу для міцного миру

Туреччина готова всіляко сприяти встановленню миру.

Реджеп Тайїп Ердоган
Фото: x.com/RTErdogan

Після саміту Трампа та Путіна на Алясці президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив сподівання, що “новий процес за участю Зеленського” закладе основу для міцного миру.

Про це він написав у соцмережі Х. 

“Переговори, що відбулися на Алясці між президентом США Трампом та президентом Росії Путіним, надали нового поштовху пошукам припинення російсько-української війни. Ми вітаємо саміт на Алясці та сподіваємося, що цей новий процес за участю президента України Зеленського закладе основу для міцного миру”, – написав Ердоган.

Він зазначив, що Туреччина готова всіляко сприяти встановленню миру.

  • Як зазначає Reuters, Зеленський у розмові з Трампом відмовився виводити війська з Донбасу на вимогу Путіна. 
  • Як повідомляє Bloomberg, також Путін у разі дотримання його вимог готовий дати письмову обіцянку більше не нападати на Україну чи будь-яку європейську країну, заявили джерела. Вони вказали Трампу, що Путін часто порушує свої письмові зобов'язання. Путін також попросив гарантій того, що російська мова знову стане офіційною мовою в Україні, а також безпеки для російських православних церков, заявили чиновники.
  • Крім того, The New York Times повідомляє, що європейських лідерів запросили приєднатися до зустрічі Трампа та Зеленського у понеділок, 18 серпня.
