Після саміту на Алясці Ердоган сподівається, що “новий процес за участю Зеленського” закладе основу для міцного миру

Після саміту Трампа та Путіна на Алясці президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив сподівання, що “новий процес за участю Зеленського” закладе основу для міцного миру.

Про це він написав у соцмережі Х.

“Переговори, що відбулися на Алясці між президентом США Трампом та президентом Росії Путіним, надали нового поштовху пошукам припинення російсько-української війни. Ми вітаємо саміт на Алясці та сподіваємося, що цей новий процес за участю президента України Зеленського закладе основу для міцного миру”, – написав Ердоган.

Він зазначив, що Туреччина готова всіляко сприяти встановленню миру.