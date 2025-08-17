На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Політика

Свириденко: у понеділок буде презентована комплексна програма "План дій уряду"

В пріоритеті зміцнення сил оборони, розвиток виробництва зброї, соціальна підтримка та програми для ветеранів.

Свириденко: у понеділок буде презентована комплексна програма "План дій уряду"
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко
Фото: телеграм Юлії Свириденко

Глава українського уряду Юлія Свириденко анонсувала презентацію комплексної програми План дій уряду.

Про це Свириденко написала у Telegram.

Свириденко зазначила, що План дій уряду – це комплексна програма з конкретними заходами та цілями

"Пріоритети незмінні: зміцнення сил оборони, розвиток виробництва зброї, соціальна підтримка та програми для ветеранів, допомога прифронтовим регіонам і ВПО, стабільна економічна політика, відновлення та енергетична безпека", – ідеться у повідомленні.

Свириденко наголосила, що робота уряду спрямована на підтримку українців.

  • Кабмін ухвалив пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів. Зокрема, держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО і жителів прифронтових територій. 
﻿
