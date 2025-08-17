Свириденко: у понеділок буде презентована комплексна програма "План дій уряду"

Глава українського уряду Юлія Свириденко анонсувала презентацію комплексної програми План дій уряду.
Про це Свириденко написала у Telegram.
Свириденко зазначила, що План дій уряду – це комплексна програма з конкретними заходами та цілями
"Пріоритети незмінні: зміцнення сил оборони, розвиток виробництва зброї, соціальна підтримка та програми для ветеранів, допомога прифронтовим регіонам і ВПО, стабільна економічна політика, відновлення та енергетична безпека", – ідеться у повідомленні.
Свириденко наголосила, що робота уряду спрямована на підтримку українців.
- Кабмін ухвалив пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів. Зокрема, держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО і жителів прифронтових територій.