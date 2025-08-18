Стефанчук: Рада очікує від уряду системну програму дій

Фото: Анна Стешенко

Верховна Рада очікує від уряду системну програму дій, а парламент та уряд разом будуть нести відповідальність.

Про це під час презентації Програми дій уряду заявив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає кореспондент LB.ua.

“Місяць тому ми призначили Кабінет Міністрів, і зараз очікуємо цілісного бачення, де буде синергія уряду, парламенту, президента й Офісу президента”, ‒ заявив Стефанчук.

За його словами, першим і головним вектором розвитку залишається євроінтеграція.

“Це не просто перелік законів із прапорцем ЄС. Це змісти, сенси й реформи, які ми повинні зробити. Я вдячний, коли ми відмовимося від формального перекидання законів і перейдемо до глибокої дискусії про те, що потрібно для України, як ми маємо відстоювати національні інтереси у ЄС”, ‒ наголосив спікер парламенту.

Фото: Анна Стешенко

Він повідомив, що напередодні президія Ради разом із 35 депутатами зареєструвала законопроєкт про “фаст-трек” ухвалення євроінтеграційних законів. За словами Стефанчука, документ буде складним у проходженні, але дозволить уряду й парламенту разом рухатися в цьому напрямку.

Другим пріоритетом спікер ВРУ назвав євроатлантичну інтеграцію.

“Хто б що не говорив, найкраща безпекова гарантія для нас ‒ НАТО. Україна має чітко визначений шлях, і парламент готовий реалізовувати стратегію наближення до Альянсу”, ‒ сказав він.

Третій вектор ‒ фінансова стабільність. Стефанчук підкреслив, що Україна повинна мати прозору систему ухвалення рішень щодо співпраці з МВФ, Світовим банком та іншими партнерами.

“Ми не маємо дізнаватися про зобов’язання за хвилини до їх внесення в парламент. Потрібна логічна й зрозуміла процедура”, ‒ додав він.

Серед інших завдань спікер виділив продовження децентралізації, реалізацію закону про правотворчу діяльність, а також підготовку до завершення воєнного стану.

“Багато законів закінчуються разом із воєнним станом, але чимало почнуть діяти лише після його завершення. Ми повинні бути готові до цих викликів”, ‒ зазначив він.

Окремо Стефанчук акцентував на необхідності денонсації договорів із РФ та Білоруссю, а також на підготовці нових кодексів ‒ трудового, житлового та адміністративного.

“Ми тут разом, щоб нести відповідальність за майбутнє країни. Це не паралельні лінії, які не перетинаються. Це спільна робота парламенту й уряду”, ‒ підсумував голова Верховної Ради.