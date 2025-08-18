КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Сибіга: "Ми знаходимося у визначальному моменті для справедливого миру цього року"

Всі союзники поділяють бачення України щодо шляхів та формули закінчення цієї брутальної російської агресії. 

Сибіга: "Ми знаходимося у визначальному моменті для справедливого миру цього року"
Фото: Пресслужба МЗС України

Глава МЗС Андрій Сибіга під час наголосив, що Україна знаходиться на визначальному моменті для справедливого миру, і наголосив, що українська сторона робить все, аби війна закінчилася цього року. 

Про це очільник МЗС України повідомив на брифінгу під час презентації "Програми дій уряду", передає кореспондент LB.ua.

"До питання, на яке сьогодні хочуть почути дуже багато людей, не лише лише у Україні, а у світі, де ми знаходимося. Напевно, що ми знаходимося у визначальному моменті. Чи в моменті, коли дійсно завдяки максимальній мобілізації дипломатичних зусиль ми можемо зробити справедливий мир в ближчим", — заявив Сибіга. 

Міністр закордонних справ запевнив, що українська сторона докладе всіх зусиль, щоб ця війна закінчилася цього року. 

"Ми вітаємо зусилля американської сторони, які і завдяки тим перемовинам, які були проведені президентом Зеленським, з президентом Трампом, з європейськими союзниками, ми досягли суттєвого прогресу. Ми знаходимося по висхідній у дипломатичних активностях, власне, для того, щоби зупинити вбивства. Мені здається, що ми можемо ствердно сказати, що ми маємо консолідовану, скоординовану єдину позицію з нашими союзниками. Це дуже важливо", — запевнив він. 

Сибіга додав, що сьогодні під час важливої та визначальної  зустрічі у Вашингтоні треба консолідувати нашу союзницьку підтримку і мати її спільність.

"І тут я абсолютно твердо можу сказати, що всі наші союзники поділяють наше бачення щодо шляхів та формули закінчення цієї брутальної російської агресії. Безумовно, що, якщо говорити про очікування, ще раз повторюся подальший прогрес, це має бути чітке чи більш чітке розуміння параметрів майбутніх гарантій безпеки. Це надзвичайно важливо. Це подальша робота і наближення зустрічі в тристоронньому форматі. Зеленський, Путін, Трамп за участю можливо інших лідерів, наших союзників. Безумовно, порядок денний цієї зустрічі, ну і часові рамки. Тому ще раз виключно важлива, вирішальна як зустріч, так і момент, в якому ми знаходимося. І я теж вважаю, що він дозволяє говорити про те, що максимальна мобілізація дипломатичних зусиль саме сьогодні дає нам шанс наблизити справедливий, гідний мир для України", — сказав міністр.
